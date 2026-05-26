Izjave uslijedile nakon što je indijski ministar vanjskih poslova ugostio američkog državnog sekretara te australijske i japanske kolege u New Delhiju

Šefovi diplomatija Quada naglašavaju pomorsku sigurnost i diplomatsko rješenje za krizu u Hormuškom moreuzu Izjave uslijedile nakon što je indijski ministar vanjskih poslova ugostio američkog državnog sekretara te australijske i japanske kolege u New Delhiju

Ministri vanjskih poslova SAD-a, Indije, Japana i Australije u utorak su naglasili važnost pomorske sigurnosti, pozvali na diplomatsko rješenje za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i usprotivili se bilo kakvom režimu naplate koji bi uticao na pomorsku trgovinu.

To je uslijedilo nakon sastanka ministara vanjskih poslova SAD-a, Japana, Australije i Indije u New Delhiju u okviru Kvadrilateralnog sigurnosnog dijaloga, poznatijeg kao Quad.

Quad, partnerstvo između SAD-a, Australije, Indije i Japana, formiran je 2007. godine, a sastanak u New Delhiju održan je usred aktuelnog sukoba između SAD-a i Irana.

Indijski ministar vanjskih poslova S. Jaishankar ugostio je američkog državnog sekretara Marca Rubija, australsku ministricu vanjskih poslova Penny Wong i japanskog ministra vanjskih poslova Toshimitsua Motegija u New Delhiju na ovom sastanku.

Jaishankar je razgovore opisao kao sadržajne i produktivne, rekavši da će Indo-Pacifik u narednim godinama postati još važniji za svijet.

“Odgovornosti Quada će proporcionalno rasti i moramo se pripremiti za to”, rekao je tokom zajedničke konferencije za novinare.

Jaishankar je izjavio da četiri zemlje snažno vjeruju da treba promovirati ekonomsku otpornost, ojačati lance snabdijevanja, širiti pouzdane i sigurne tehnologije te unaprijediti proizvodne kapacitete.

Wong je rekla da su posvetili određeno vrijeme pitanju sigurne i nesmetane pomorske trgovine i ponovo potvrdili značaj dosljednog poštivanja međunarodnog prava.

“Quad prepoznaje našu obavezu, našu odgovornost da pružimo stvarne izbore, posebno u trenutku kada se strateške okolnosti u našoj regiji pogoršavaju“, rekla je Wong.

“Znamo da ekonomska nestabilnost raste i znamo posljedice koje zatvaranje Hormuškog moreuza ima za našu regiju”, rekla je australska ministrica vanjskih poslova.

“Prepoznajemo napore sekretara Rubija ka diplomatskom rješenju kako bi se obnovila sloboda plovidbe i osigurao protok ključnih energetskih zaliha”, dodala je.

Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi rekao je da su ministri razgovarali o utjecaju tenzija povezanih s Iranom na energetsku sigurnost Indo-Pacifika i naglasili važnost diplomatskih napora za osiguranje slobodne i sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz.

“Potvrdili smo važnost diplomatskih napora za osiguranje slobodne i sigurne plovidbe kroz Hormuški moreuz, kao i uspostavljanja stabilnosti na Bliskom istoku”, rekao je.

Japanski ministar vanjskih poslova dodao je da grupa podržava inicijative usmjerene na jačanje lanaca snabdijevanja kritičnim mineralima i energetsku saradnju radi povećanja otpornosti i stabilnosti širom Indo-Pacifika i Bliskog istoka.