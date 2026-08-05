Šefovi diplomatija arapskih i muslimanskih zemalja u Jordanu usaglašavaju zajednički stav o Jerusalemu

Şahin Demir
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
Ministri vanjskih poslova arapskih i muslimanskih zemalja sastali su se u srijedu u Jordanu kako bi usaglasili zajednički stav o Jerusalemu usljed, kako navode, sve intenzivnijih nezakonitih izraelskih mjera usmjerenih protiv identiteta grada te njegovih islamskih i kršćanskih svetih mjesta.
Jordanska novinska agencija Petra javlja da na sastanku učestvuju članovi Arapskog ministarskog komiteta zaduženog za suprotstavljanje izraelskim politikama i mjerama u Jerusalemu, generalni sekretar Arapske lige Ahmed Aboul Gheit, kao i ministri vanjskih poslova Turske, Pakistana, Indonezije i Malezije.
Učesnici su razgovarali o aktuelnim dešavanjima u Jerusalemu i njegovim svetim mjestima, s ciljem usvajanja jedinstvenog stava o, kako je navedeno, sve intenzivnijim nezakonitim izraelskim politikama i postupcima.
Komitet čine Jordan, Tunis, Alžir, Saudijska Arabija, Somalija, Irak, Katar, Egipat i Maroko, kao i generalni sekretar Arapske lige.
Jordan je domaćin sastanka u svojstvu čuvara islamskih i kršćanskih svetih mjesta u Jerusalemu.
Sastanak je održan u vrijeme nastavka izraelskih mjera za koje arapske i muslimanske zemlje tvrde da ugrožavaju identitet Jerusalema, njegovo vjersko naslijeđe i historijski status quo.