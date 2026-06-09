Blok će nastaviti ciljati ruske prihode i imovinu potrebnu za finansiranje rata dok i dalje traju razgovori među državama članicama o dodatnim sankcijama, kazala je Kaja Kallas

Šefica za vanjsku politiku: EU mora biti "kreativna" s novim sankcijama Rusiji Blok će nastaviti ciljati ruske prihode i imovinu potrebnu za finansiranje rata dok i dalje traju razgovori među državama članicama o dodatnim sankcijama, kazala je Kaja Kallas

Evropska unija (EU) mora pronaći nove načine da pojača pritisak na Rusiju i da liši Moskvu resursa potrebnih za nastavak rata u Ukrajini, izjavila je u utorak šefica EU-a za vanjsku politiku, javlja Anadolu.

Govoreći u Dublinu, Kaja Kallas je rekla da blok priprema novi paket sankcija i potvrdila da su potrebne daljnje mjere kako bi se smanjio pristup Rusije novcu i materijalima koji se koriste za održavanje rata.

"Moramo biti kreativni u osmišljavanju sljedećih sankcija, jer je naš cilj da se ovaj rat završi, a završit će i ako znate da agresoru ponestane novca ili materijala za nastavak", rekla je tokom konferencije za novinare.

Njene primjedbe su uslijedile tokom posjete Dublinu, gdje se sastala s irskom ministricom vanjskih poslova Helen McEntee prije nego što je Irska preuzela predsjedavanje Vijećem Evropske unije kasnije ovog mjeseca.

EU je predstavila prijedloge za 21. paket sankcija, uključujući privremeno zamrzavanje gornje granice cijene ruske nafte i mjere usmjerene na banke, trgovce naftom, rafinerije i operatere kriptovaluta optužene za pomaganje Moskvi u zaobilaženju postojećih ograničenja.

Kallas je rekla da će EU nastaviti ciljati ruske prihode i imovinu potrebnu za finansiranje rata dok se rasprave među državama članicama o dodatnim sankcijama nastavljaju.

"Postoje države članice koje vrše pritisak, ali na kraju se sve države članice moraju složiti", rekla je.

Govoreći o Bliskom istoku, Kallas je upozorila na rizik od ponovne eskalacije u regiji.

"Sada postoji krhka pauza i nadamo se da će strane uskoro postići dogovor. Povratak ratu u punom obimu bio bi i imao bi ogromnu cijenu za cijelu regiju. Nastavak zatvaranja Hormuškog moreuza je neprihvatljiv. Njegove posljedice protežu se daleko izvan regije, remeteći globalnu ekonomiju i prijeteći podršci hrani", rekla je.

U vezi s Libanom, istakla je ulogu međunarodnih mirovnih snaga koje djeluju u okviru misije UN-a.

"Liban, gdje hiljade evropskih vojnika služe u okviru UNIFIL-a (Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu), i dalje je blizu ivice propasti. Posljednji mjeseci bili su izuzetno teški za sve istinske mirovne snage koje djeluju pod sve većom prijetnjom Hezbolaha. Služba i predanost osoblja UNIFIL-a zaslužuju naše poštovanje i zahvalnost."

McEntee je rekla da će Ukrajina biti u središtu irskog predsjedavanja, tvrdeći da Evropa mora održavati pritisak na Rusiju i nastaviti podržavati kandidaturu Kijeva za članstvo u EU.