Zaista je u interesu svih da se poštuje sloboda plovidbe, jer svi plaćaju veoma visoku cijenu za ovo, rekla je Kaja Kallas

Šefica vanjske politike EU-a Kallas kazala da je Hormuški moreuz u čudnom stanju između rata i mira Zaista je u interesu svih da se poštuje sloboda plovidbe, jer svi plaćaju veoma visoku cijenu za ovo, rekla je Kaja Kallas

Šefica vanjske politike Evropske unije (EU) Kaja Kallas izjavila je u četvrtak da se Hormuški moreuz nalazi u čudnom stanju između rata i mira, jer između strana još nije postignut nikakav zvanični sporazum, naglasivši da je sloboda plovidbe u interesu svih.

Govoreći na marginama neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Limassolu, Kallas je navela da su situacija na Bliskom istoku i tekući rat između Rusije i Ukrajine glavne teme razgovora.

Kallas je ukazala na očekivanja da bi strane mogle postići sporazum u vezi s moreuzom, dodajući da se to do sada nije dogodilo.

“Mislim, Hormuški moreuz je u čudnom stanju između rata i mira“, rekla je šefica vanjske politike bloka.

“Zaista je u interesu svih da se poštuje sloboda plovidbe u Hormuškom moreuzu, jer svi plaćaju veoma visoku cijenu za ovo“, naglasila je.

Kallas je rekla da će ministri također razgovarati o drugim aspektima situacije na Bliskom istoku, kako ona utiče na njih i kako mogu sarađivati po tim pitanjima.

Dodala je da će razgovarati i o tekućem ratu između Rusije i Ukrajine, kao i o mogućim pregovorima.

Međutim, Kallas je rekla da vjeruje da je to zamka koju je postavila Rusija kako bi ih navela da raspravljaju o tome ko bi trebao razgovarati s Moskvom, dodajući da Rusija već odlučuje ko je pogodan za takve razgovore.