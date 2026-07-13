Ursula von der Leyen najavila da će zakonodavni prijedlozi biti predstavljeni nakon ljeta

Šefica Evropske komisije pozvala na ograničenja društvenih mreža prilagođena uzrastu djece Ursula von der Leyen najavila da će zakonodavni prijedlozi biti predstavljeni nakon ljeta

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u ponedjeljak je pozvala na uvođenje ograničenja pristupa platformama društvenih mreža u skladu s uzrastom korisnika, poručivši da bi EU trebao uspostaviti minimalnu dob za pristup uslugama koje imaju ovisničke i štetne karakteristike.

Govoreći u Briselu zajedno s kopredsjedavajućima Posebnog panela Evropske komisije za sigurnost djece na internetu, Von der Leyen je rekla da online platforme moraju učiniti više na zaštiti djece i preuzeti odgovornost za rizike koje njihove usluge predstavljaju.

“Vrlo je jasno da su nam potrebna ograničenja platformi prilagođena uzrastu“, rekla je ona.

“Ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama. Radi se o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci“, dodala je.

Istakla je da se rasprava pomjerila s pitanja da li su djeca izložena rizicima na internetu na pitanje kako kreatori politika mogu osigurati sigurniji početak na internetu, ukazujući na planiranu aplikaciju EU-a za provjeru starosne dobi kao jedan od alata za provođenje dobnih ograničenja.

Von der Leyen je dodala da istraživanja pokazuju kako djeca mlađa od tri godine ne bi trebala biti izložena ekranima, dok bi starija djeca trebala koristiti društvene mreže samo pod nadzorom roditelja, staratelja ili nastavnika i u ograničenim vremenskim periodima.

Rekla je da bi EU prvo trebao definirati koje digitalne usluge predstavljaju najveći rizik za djecu, opisujući ih kao “društvene mreže plus“, uključujući platforme s ovisničkim funkcijama i sadržajem neprikladnim za određene uzraste, prije nego što razmotri postepeni pristup za različite dobne grupe.

“Platforme su bile arhitekte ovih sistema. Sada moraju dokazati da njihove usluge ne nanose štetu. U Evropi, onaj ko razvija proizvod odgovoran je za njegovu sigurnost. Isto mora vrijediti i za velike tehnološke kompanije“, naglasila je von der Leyen.

Dodala je da će Evropska komisija razmotriti preporuke stručnog panela i nakon ljeta predstaviti zakonodavne prijedloge.

Njene izjave uslijedile su nakon što je novo istraživanje Eurobarometra pokazalo široku podršku javnosti za snažnije djelovanje EU-a u zaštiti djece na internetu.

Prema istraživanju, 63 posto Evropljana podržava pravila EU-a kojima bi se prema uzrastu ograničio pristup djece društvenim mrežama. Među njima, 36 posto podržava potpunu zabranu pristupa ispod određene dobi, dok 27 posto podržava odgođeni pristup.

Kibernetičko nasilje (71 posto), online vrbovanje i seksualna eksploatacija (70 posto), izloženost štetnom sadržaju (69 posto) i zloupotreba ličnih podataka djece (69 posto) svrstani su među najveće zabrinutosti građana.