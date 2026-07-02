Šefica Evropske komisije doputovala u radnu posjetu Jerevanu

Elena Teslova
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u četvrtak u glavni grad Jermenije Jerevan, nakon što je dan ranije posjetila Azerbejdžan.
Avion visoke zvaničnice EU-a sletio je na jerevanski aerodrom Zvartnots, prenose lokalni televizijski kanali uživo. Nju je dočekao zamjenik premijera Jermenije Mher Grigoryan.
Očekuje se da će Von der Leyen kasnije tokom dana razgovarati sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom. Očekuje se i da će dvoje lidera nakon sastanka održati zajedničku konferenciju za novinare i odgovoriti na pitanja novinara.