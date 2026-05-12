Fokusiramo se na inovacije i zajedničke projekte, rekla je Kaja Kallas tokom ministarskog sastanka

Šefica EU vanjske politike pozvala na ubrzanje proizvodnje oružja Fokusiramo se na inovacije i zajedničke projekte, rekla je Kaja Kallas tokom ministarskog sastanka

Šefica vanjske politike Evropske unije u utorak je pozvala na ubrzanje evropske proizvodnje odbrambene opreme dok su se ministri odbrane EU sastali u Briselu na razgovorima o Ukrajini, industrijskim kapacitetima i sigurnosti na Bliskom istoku.

"Fokusiramo se na inovacije i zajedničke projekte, jer imamo previše projekata u različitim državama članicama koji nisu interoperabilni", rekla je Kaja Kallas uoči sastanka.

Naglasila je da EU mora potaknuti države članice na više zajedničke nabavke i veću inovativnost, dodajući da se moraju uzeti u obzir lekcije iz rata u Ukrajini.

Kallas je navela da je proizvodnja odbrambene industrije i dalje problem, uprkos dostupnim sredstvima.

"Države imaju mnogo sredstava na raspolaganju, ali odbrambena industrija ne povećava svoju proizvodnju", rekla je.

Očekuje se da će ukrajinski ministar odbrane prisustvovati razgovorima, gdje će se raspravljati i o predloženom kreditu od 90 milijardi eura (97,8 milijardi dolara) namijenjenom hitnim potrebama Kijeva, rekla je Kallas.

Dodala je da će ministri razgovarati i s predstavnicima odbrambene industrije kako bi se analizirala uska grla u proizvodnji i isporuci.

"Moramo vidjeti u čemu je problem kako bismo ih mogli povezati", rekla je.

Govoreći o Bliskom istoku, Kallas je navela da će ministri razgovarati o Libanu i pomorskim sigurnosnim operacijama.

Istakla je da među državama članicama postoji interes za moguću novu evropsku misiju podrške libanskim oružanim snagama nakon planiranog završetka UNIFIL misije kasnije ove godine.

Kallas je također naglasila da će se razgovarati o EU pomorskoj operaciji Aspides u Hormuškom moreuzu, dodajući da bi se njen operativni plan mogao prilagoditi ako se države članice slože.

"Već je imamo. Samo trebamo promijeniti operativni plan tog mandata", rekla je, dodajući da je struktura misije već uspostavljena, ali da bi za nastavak bili potrebni dodatni politički dogovor i doprinosi država članica.