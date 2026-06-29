Evropa snažno podržava Palestince, a Tursku smatra nezaobilaznim partnerom u oblasti odbrane, migracija i regionalne stabilnosti, rekla je Kaja Kallas za Anadolu

Šefica EU diplomatije upozorila da izraelske aktivnosti potkopavaju rješenje s dvije države, istakla važnu ulogu Turske Evropa snažno podržava Palestince, a Tursku smatra nezaobilaznim partnerom u oblasti odbrane, migracija i regionalne stabilnosti, rekla je Kaja Kallas za Anadolu

Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da izraelske aktivnosti i širenje naselja sve više otežavaju ostvarenje rješenja s dvije države, istovremeno naglašavajući strateški značaj Turske za regionalnu sigurnost, migracije i saradnju u oblasti odbrane.

Govoreći za Anadolu uoči svoje posjete Turskoj 29. i 30. juna, Kallas je rekla da će putovati zajedno s evropskim komesarima zaduženim za proširenje i migracije zbog centralne uloge koju ta zemlja ima u nizu geopolitičkih pitanja.

"Turska je partner od strateškog značaja", rekla je, navodeći saradnju u oblasti migracija te regionalne stabilnosti i sigurnosti.

Kallas je kazala da ta zemlja također ima važnu ulogu na Bliskom istoku i na Kavkazu te da je ključni partner u povezivanju i širim regionalnim pitanjima.

"Ako razmišljamo o onome što se dešava na Bliskom istoku, i Turska tamo ima svoju ulogu", rekla je, dodajući da je cilj posjete istražiti šta se može zajedno učiniti.

- NATO samit u Ankari -

Šefica EU diplomatije također je komentirala predstojeći NATO samit u glavnom gradu Turske, rekavši da se Savez suočava s periodom velikih izazova i da je jedinstvo među saveznicima važnije nego ikada.

"Za svaki samit se kaže da je historijski, ali to je zaista tačno u ovom trenutku", rekla je, osvrćući se na napetosti u transatlantskim odnosima.

"Ono što je veoma važno jeste pokazati jedinstvo, ne samo radi Saveza, već i zbog naših protivnika", dodala je.

Kallas je rekla da ključna pitanja na dnevnom redu NATO-a uključuju povećanje proizvodnje u oblasti odbrane, jačanje sposobnosti odvraćanja i razmatranje šta se još može učiniti za Ukrajinu.

Odbacujući prijedloge o formiranju zasebne evropske vojske, rekla je da države članice EU-a već imaju nacionalne vojske koje čine dio šire odbrambene strukture NATO-a.

"Nemoguće je da svaka država članica EU-a stvori još jednu vojsku koja bi zatim bila podređena evropskom rukovodstvu", rekla je.

"Prijetnje su regionalne pa i odgovor treba biti regionalan", dodala je Kallas, pozivajući na veća ulaganja u odbranu i bližu koordinaciju među evropskim državama.

Kazala je da EU i NATO ostaju u bliskom kontaktu kako bi izbjegli preklapanje aktivnosti te da su usmjereni na jačanje evropskog stuba unutar Saveza.

Prema riječima Kallas, članice se podstiču na zajedničke programe nabavke jer su pojedini kapaciteti preskupi da bi ih pojedinačne države mogle same nabaviti.

Također je istakla pouke naučene iz rata u Ukrajini, posebno u oblastima odbrane od dronova i novih vojnih tehnologija.

"Od Ukrajine možemo mnogo naučiti kada je riječ o sposobnostima, novim sposobnostima poput odbrane od dronova", rekla je.

- Turska i Kipar -

Kallas je opisala Tursku kao drugu najveću vojsku u NATO-u i rekla da ta zemlja ima veoma snažnu odbrambenu industriju.

Dodala je da Turska ima veoma istaknutu ulogu u evropskoj sigurnosti i regionalnoj stabilnosti.

"Svakako moramo voditi razgovore s Turskom", rekla je, misleći na razvoj događaja na Kavkazu i šire sigurnosno okruženje.

Istovremeno je Kallas rekla da pitanje Kipra ostaje važna tema u odnosima između Ankare i Brisela.

Izrazila je podršku naporima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa da podstakne dijalog između strana.

"Mislim da bi to otvorilo put rješavanju mnogih pitanja ako bi se postiglo mirno rješenje", rekla je.

- Bliski istok -

Govoreći o Bliskom istoku, Kallas je rekla da Evropa ostaje snažan podržavalac i Palestinaca i rješenja s dvije države.

"Ono što vidimo jeste da nasilni doseljenici i naselja zapravo onemogućavaju ostvarenje rješenja s dvije države", rekla je.

Dodala je da je EU dosljedno pokretala ova pitanja u razgovorima s Izraelom i da, uprkos neslaganjima, nastavlja zagovarati dijalog.

Upitana o navodnim izjavama izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara da neće razgovarati s njom, Kallas je rekla da je dijalog i dalje neophodan.

"Znate, to je teško pitanje. Ali mislim da nije pravi odgovor ako niste u stanju prihvatiti kritiku", dodala je.

Naglasila je da dijalog ostaje najbolji način za iznošenje zabrinutosti i da se naš glas čuje.

Kallas je rekla da međunarodno okruženje postaje sve složenije i da zahtijeva blisku saradnju među partnerima, zbog čega je saradnja sa zemljama poput Turske važnija nego ikada.

"Stabilnost u regiji je jedan od razloga zbog kojih je kontinuirani dijalog između EU-a i Turske i dalje od suštinske važnosti", zaključila je.