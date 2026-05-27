Šef WHO-a upozorava da sukob raspiruje krizu ebole u istočnom Kongu Ghebreyesus poziva na hitan prekid vatre u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, navodeći da nasilje osakaćuje napore za obuzdavanje ebole koja se brzo širi

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je u srijedu da eskalacija nasilja u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo (DRK) pogoršava epidemiju ebole i ometa humanitarne napore da se ova bolest obuzda, prenosi Anadolu.

U saopštenju objavljenom putem američke društvene mreže X, Tedros je naveo da epidemija ebole u provinciji Ituri „nadmašuje odgovor“ jer borbe i raseljavanje ometaju pristup pogođenim zajednicama.

„Istočni DRK se sada suočava s katastrofalnim sudarom bolesti i sukoba“, napisao je on.

Tedros je rekao da epidemija uključuje Bundibugyo soj ebole, za koji trenutno ne postoji odobrena vakcina ili tretman. Upozorio je da tekući sukobi prisiljavaju izložene ljude u prenatrpane kampove, dok istovremeno presijecaju ključne rute za obuzdavanje bolesti.

„Zaustavljanje ovog prenosa ebole u potpunosti zavisi od humanitarnog pristupa“, kazao je on, dodajući da su napadi na zdravstvene ustanove učinili praćenje infekcija i kontakata „gotovo nemogućim“.

Šef WHO-a je rekao da zdravstveni radnici na prvoj liniji djeluju pod ekstremnom opasnošću dok se nasilje širi regijom.

„Ne možemo graditi povjerenje zajednice niti izolovati bolesne dok padaju bombe“, napisao je Tedros.

On je pozvao sve strane uključene u sukob da pristanu na hitan prekid vatre i omoguće „siguran i održiv pristup“ za medicinske timove koji reaguju na epidemiju.

„Apelujemo da se ljudski opstanak stavi ispred svega ostalog“, rekao je on.

Nasilje u istočnom Kongu uključuje više naoružanih grupa, uključujući pobunjenike M23 i milicije Zadruge za razvoj Konga (CODECO), te je raselilo stotine hiljada civila usred dugotrajnih etničkih i regionalnih tenzija.

Ranije su zdravstvene vlasti upozorile da se epidemija nastavlja širiti u dijelovima Afrike, pri čemu su pogođene i susjedne zemlje.

Deset zemalja, uključujući Ruandu, Keniju, Tanzaniju, Angolu, Burundi, Centralnoafričku Republiku, Republiku Kongo, Etiopiju, Južni Sudan i Zambiju, suočava se s rizikom od epidemije ebole, prema Afričkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).

WHO je također upozorio da, iako rizik od globalnog širenja ostaje nizak, situacija se pažljivo prati zbog broja slučajeva, infekcija među zdravstvenim radnicima i izbijanja epidemije u urbanim sredinama.