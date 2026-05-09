Šef WHO-a na Tenerifima zbog evakuacije putnika zaraženih hantavirusom

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus otputovat će na Tenerife, najveće od španskih Kanarskih ostrva u blizini zapadne Afrike, kako bi koordinirao evakuaciju putnika s kruzera pogođenog hantavirusom, izvijestio je u petak irski javni emiter RTE, pozivajući se na izvore iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tedros će se pridružiti španskim ministrima zdravstva i unutrašnjih poslova u komandnom centru na ostrvu „kako bi osigurao koordinaciju između administracija, zdravstvenu kontrolu i primjenu planiranih protokola nadzora i odgovora“.

Regionalne vlasti su saopštile da se evakuacija mora obaviti između nedjelje i ponedjeljka zbog pogoršanja vremenskih prilika na Kanarskim ostrvima.

„Jedini prozor prilike koji imamo za provođenje ove operacije je oko 12 sati u nedjelju pa sve dok se uslovi ne promijene u ponedjeljak“, citirao je RTE glasnogovornika regionalne vlade Alfonsa Cabella.

On je naveo uslove vjetra i talasa kao razlog za odlazak broda i mogućnost da se daljnje operacije ne mogu izvoditi sve do kraja maja.

Očekuje se da će brod stići do obala Tenerifa rano u nedjelju i usidriti se na moru, pri čemu će putnici biti prebačeni na manje čamce prije nego što budu odvezeni na aerodrom radi repatrijacijskih letova.

Operacija uključuje gotovo 150 putnika i članova posade iz 23 različite zemlje, prema navodima vlasti.

Situacija je izazvala međunarodnu zabrinutost, s tri prijavljena smrtna slučaja na brodu otkako je brod isplovio iz Argentine u aprilu.

Ranije evakuacije obavljene su kod Zelenortskih ostrva, dok se od zemalja EU očekuje da koordiniraju repatrijaciju svojih državljana nakon što se putnici iskrcaju.

Prijavljena su dva nova sumnjiva slučaja hantavirusa u Španiji i na ostrvu Tristan da Cunha, oba povezana s istim klasterom epidemije, iako je WHO više puta naveo da je rizik za širu javnost nizak.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) klasifikovali su izbijanje hantavirusa kao hitni odgovor „Nivoa 3“, što je najniži nivo aktivacije hitnih mjera, izvijestio je u četvrtak ABC News.

Epidemija, koja uključuje soj hantavirusa „Andes“, do sada je rezultirala s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda, među putnicima povezanim s ovim putovanjem, prema zvaničnicima WHO-a.

Brod MV Hondius, koji prevozi približno 150 putnika i članova posade iz 23 nacionalnosti, isplovio je iz Argentine i prešao Atlantik prije nego što je prijavio klaster respiratornih oboljenja dok je plovio u blizini Zelenortskih ostrva.