Očuvanje i jačanje ove institucije ključno je za njen rad i budućnost regije, poručio je Christian Saunders

Šef UNRWA-e pozvao na hitno finansiranje i reforme dok se agencija suočava s deficitom od 100 miliona dolara Očuvanje i jačanje ove institucije ključno je za njen rad i budućnost regije, poručio je Christian Saunders

Šef Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) Christian Saunders u utorak je pozvao države članice UN-a na hitnu finansijsku i političku podršku, upozoravajući da agencija ne može održati svoje operacije bez novog finansiranja.

Govoreći na sjednici Ad hoc komiteta Generalne skupštine UN-a o dobrovoljnim doprinosima UNRWA-i, Saunders je rekao da je agencija i dalje nezamjenjiva za milione palestinskih izbjeglica, ali da se suočava s rastućim političkim, operativnim i finansijskim izazovima.

"Kako bismo zaštitili naš mandat da štitimo i pomažemo palestinskim izbjeglicama te kako bismo ispunili obavezu da im pružimo najbolju moguću šansu za dostojanstven i ispunjen život, agencija mora evoluirati. Agencija mora provesti reforme", rekao je Saunders.

UNRWA, osnovana rezolucijom Generalne skupštine UN-a 1949. godine, i dalje pruža humanitarnu pomoć, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge palestinskim izbjeglicama u Pojasu Gaze, na okupiranoj Zapadnoj obali, u Jordanu, Libanu i Siriji.

Saunders je naveo da je agencija i dalje najveća humanitarna organizacija koja djeluje u Gazi, gdje oko 1,7 miliona ljudi zavisi od njenih usluga.

Dodao je da je više od 390 zaposlenika UNRWA-e ubijeno u Gazi od početka rata, dok su hiljade drugih ranjene ili izložene zlostavljanju i nehumanom postupanju.

"UNRWA je ključna platforma za oporavak, institucionalnu stabilnost i trajni mir. Očuvanje i jačanje ove institucije ključno je ne samo za one kojima služi, već i za budućnost regije", poručio je.

Prema Saundersu, 11.000 zaposlenika UNRWA-e u Gazi i dalje pruža oko 80.000 medicinskih konsultacija sedmično putem više od 1.300 zdravstvenih radnika. Agencija također upravlja vodenim bunarima, sistemima desalinizacije i odvozom otpada za više od milion ljudi, te pruža hitno obrazovanje i psihosocijalnu podršku stotinama hiljada djece.

I pored toga, Saunders je upozorio da izraelska ograničenja i dalje otežavaju rad agencije.

"Ove usluge, koje održavaju ljude i nadu u životu, nastavljaju se uprkos drakonskim ograničenjima koja se nameću UNRWA-i", rekao je.

Izrazio je zabrinutost i zbog situacije na okupiranoj Zapadnoj obali, navodeći da su produžene izraelske vojne mjere zatvaranja spriječile povratak 33.000 raseljenih stanovnika u izbjegličke kampove na sjeveru, što je opisao kao najveće raseljavanje palestinskih izbjeglica od 1967. godine.

Govoreći o finansijama, Saunders je upozorio da UNRWA ostaje u teškoj situaciji uprkos mjerama štednje i ušteda od 175 miliona dolara provedenim prošle godine.

Agencija se i dalje suočava s manjkom gotovine od 100 miliona dolara za 2026. godinu, naveo je.

"Moram naglasiti da ove stroge mjere štednje nisu dugoročno održive i ne mogu se provoditi beskonačno. Bez značajnog novog finansiranja i promjena neće biti moguće vratiti obim rada UNRWA-e na raniji nivo niti spriječiti dalje pogoršanje", rekao je.

Saunders je na kraju pozvao države članice da obezbijede i političku i finansijsku podršku, uključujući ukidanje ograničenja pristupa u Gazi i podršku reformama koje bi omogućile nastavak rada agencije.

"Naš cilj u narednih pet do deset godina je učiniti UNRWA finansijski održivijom i lakše podržanom, smanjenjem dupliranja i preklapanja te uvođenjem održivijeg modela pružanja usluga", zaključio je.