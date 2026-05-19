Ovo je nuklearno postrojenje na Bliskom istoku, gdje bi posljedice napada mogle biti izuzetno ozbiljne, rekao je Rafael Grossi

Šef UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela upozorio na rizik od veoma visokog oslobađanja radioaktivnosti u elektrani u UAE Ovo je nuklearno postrojenje na Bliskom istoku, gdje bi posljedice napada mogle biti izuzetno ozbiljne, rekao je Rafael Grossi

Šef nuklearnog nadzornog tijela Ujedinjenih nacija upozorio je u utorak da bi direktan napad na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima mogao dovesti do ozbiljnih radioaktivnih posljedica.

Obraćajući se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon nedavnog napada dronom na ovo postrojenje, Rafael Grossi je rekao da je situacija veoma zabrinjavajuća.

"Ovo je nuklearno postrojenje na Bliskom istoku, gdje bi posljedice napada mogle biti izuzetno ozbiljne", rekao je.

Grossi je naglasio da je elektrana Barakah u emiratu Abu Dhabi, oko 300 kilometara udaljena od istoimenog glavnog grada, aktivno nuklearno postrojenje koje sadrži hiljade kilograma nuklearnog materijala, uključujući svježe i iskorišteno gorivo.

"U slučaju napada na nuklearnu elektranu Barakah, direktan pogodak mogao bi rezultirati veoma visokim oslobađanjem radioaktivnosti u okoliš", rekao je.

Grossi je dodao da bi oštećenje vanjskih vodova za napajanje električnom energijom također moglo predstavljati ozbiljan rizik, potencijalno dovodeći do oštećenja jezgra reaktora.

Dalje je upozorio da bi oba scenarija zahtijevala hitne zaštitne mjere, uključujući evakuacije, sklanjanje stanovništva i upotrebu stabilnog joda na udaljenostima od nekoliko stotina kilometara.

Zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćili su u nedjelju da je u blizini elektrane Barakah izbio požar usljed napada dronom.

Ovi događaji dolaze u trenutku kada su regionalne tenzije eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uključujući UAE, te zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.