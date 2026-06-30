Šef UN-a za humanitarna pitanja upozorio da sudanski El Obeid rizikuje da postane novi El Fasher Tom Fletcher upozorio da intenzivirani napadi dronovima ubijaju civile i pogoršavaju humanitarnu krizu u regiji Sjeverni Kordofan

Šef Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Tom Fletcher upozorio je u utorak da bi eskalacija napada dronovima u sudanskoj regiji Sjeverni Kordofan mogla dovesti do toga da grad El Obeid doživi istu sudbinu kao El Fasher.

"Ponovo upozoravam na eskalaciju nasilja i brzo pogoršanje humanitarne situacije u sudanskoj regiji Sjeverni Kordofan. Ne smijemo dozvoliti da El Obeid postane novi El Fasher", naveo je Fletcher u saopćenju.

Istakao je da intenzivirani napadi dronovima odnose živote civila širom regije te da raste rizik od još većeg ljudskog stradanja, posebno imajući u vidu da se u El Obeidu nalazi više stotina hiljada ljudi, među kojima su mnogi raseljeni zbog sukoba u drugim dijelovima zemlje.

Dodao je da napadi ometaju pristup pitkoj vodi i električnoj energiji, čime se, uoči kišne sezone, povećava opasnost od izbijanja kolere i drugih bolesti koje se prenose vodom.

Fletcher je pozvao na trenutni prekid napada, uključujući napade dronovima, na naseljena područja i ključnu civilnu infrastrukturu, naglasivši da civilima koji žele napustiti El Obeid mora biti omogućen siguran izlazak, dok oni koji ostanu moraju biti zaštićeni i imati pristup osnovnim sredstvima za život.

"Prečesto su tokom ovog brutalnog rata jasna upozorenja bila zanemarena. Civili su platili cijenu. Ne možemo reći da nismo bili upozoreni", naveo je.

Sudan je zahvaćen sukobom od aprila 2023. godine, kada su izbili oružani sukobi između vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) zbog planova za integraciju te formacije u regularnu vojsku. Rat je izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u svijetu, u kojoj su poginule desetine hiljada ljudi, a gotovo 13 miliona je raseljeno.