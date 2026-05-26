Šef UN-a upozorio da su principi Povelje UN-a pod dubokim pritiskom usljed porasta sukoba i podjela Sada se suočavamo s najvećim brojem sukoba od osnivanja Ujedinjenih nacija, a raste i vanjsko miješanje, rekao je Antonio Guterres

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres upozorio je u utorak da su principi Povelje UN-a pod dubokim pritiskom dok se sukobi intenziviraju, geopolitičke podjele produbljuju, a međunarodno pravo sve više zanemaruje.

Guterres je Povelju opisao kao vodič za preživljavanje čovječanstva i naglasio da je ona stvorena kako bi se osiguralo da sila prava mora prevladati nad pravom sile.

“Danas su svrhe i principi Povelje pod dubokim pritiskom”, rekao je on na otvorenoj debati Vijeća sigurnosti na visokom nivou o temi “Očuvanje svrha i principa Povelje UN-a i jačanje međunarodnog sistema usmjerenog na UN”.

Ukazujući na sedam velikih prijetnji međunarodnom sistemu, Guterres je upozorio da se sada suočavamo s najvećim brojem sukoba od osnivanja Ujedinjenih nacija, a da raste i vanjsko miješanje.

Kazao je da se nasilje pojačava na Bliskom istoku, u Sudanu, Ukrajini i drugdje, uz vanjsko učešće koje se širi kroz isporuku oružja, poput dronova, koji sve češće ciljaju civile i civilne objekte.

Guterres je također upozorio na opasnu eroziju poštivanja međunarodnog prava.

“Osnovni principi, suverena jednakost, teritorijalni integritet, politička nezavisnost, zabrana prijetnje ili upotrebe sile, se osporavaju ili ignorišu. Kršenja ostaju bez odgovora. Nekažnjivost se širi“, rekao je.

Istakao je i produbljivanje geopolitičkih podjela, te naveo da raste nepovjerenje, dok je teže postići konsenzus.

“I prečesto ovo Vijeće ne uspijeva djelovati jedinstveno i svrsishodno”, dodao je.

Guterres je izrazio zabrinutost zbog najava Rusije o napadima na ukrajinske odbrambene objekte i komandne centre nakon izvještaja o ukrajinskom napadu dronom u Starobelsku.

“Sada više nego ikad, imperativ je izbjeći svaku eskalaciju sukoba koji je već odnio razoran danak civilima i koji rizikuje da potragu za mirom učini još udaljenijom”, rekao je.

Upozorio je i na širu nestabilnost u regionu, navodeći da je Izrael najavio eskalaciju operacija u Libanu, dok su prisutna stalna kršenja primirja u Gazi, te neizvjesnost oko pregovora između SAD-a i Irana.

Govoreći o globalnoj militarizaciji, Guterres je rekao da svjedočimo ubrzanoj i destabilizirajućoj trci u naoružanju, dok vojna potrošnja dostiže rekordne nivoe, a humanitarno i razvojno finansiranje opada.

“U međuvremenu, nove tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju i autonomno oružje, napreduju brže nego što ih možemo regulisati”, upozorio je.

Dodao je i da su ljudska prava pod sveobuhvatnim napadom, te da nejednakosti, dugovi i ograničeno finansiranje dodatno opterećuju zemlje u razvoju.

Klimatske promjene je opisao kao pokretač nestabilnosti, multiplikator prijetnji i sve veći izvor tenzija unutar i između država.

Pozvao je na reformu globalnih institucija, naglašavajući da one moraju odražavati današnje realnosti, a ne one iz 1945. godine.

“Ali nijedna reforma, institucionalna ili strukturna, ne može zamijeniti političku volju”, rekao je, pozivajući sve članice da se uzdrže od prijetnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države.