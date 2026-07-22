Antonio Guterres pozvao na pravednije lance snabdijevanja mineralima i djelovanje protiv nezakonitih prihoda od prirodnih resursa

Šef UN-a upozorio da iskorištavanje resursa podstiče sukobe i nejednakost širom svijeta Antonio Guterres pozvao na pravednije lance snabdijevanja mineralima i djelovanje protiv nezakonitih prihoda od prirodnih resursa

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u srijedu da kontrola i iskorištavanje prirodnih resursa mijenjaju prirodu sukoba širom svijeta, upozoravajući da nezakoniti prihodi od minerala jačaju oružane grupe i kriminalne mreže te podstiču nasilje.

“Širom našeg svijeta, kontrola i iskorištavanje prirodnih resursa dramatično mijenjaju uzroke, dinamiku i ishode sukoba“, rekao je Guterres na otvorenoj debati Vijeća sigurnosti UN-a pod nazivom “Upravljanje prirodnim resursima: temelj mira, sigurnosti i prosperiteta“.

Kazao je da rijetku minerali, uključujući litij, kobalt, nikl i rijetke zemne elemente, postaju sve važniji jer globalna potražnja stvara razvojne mogućnosti za zemlje proizvođače, ali istovremeno pojačava geopolitičku konkurenciju i vrši pritisak na koncentrirane lance snabdijevanja.

“Ali to također podstiče intenzivnu geopolitičku konkurenciju, vrši pritisak na koncentrirane lance snabdijevanja i podstiče sukobe, s teškim humanitarnim posljedicama“, rekao je.

Guterres je upozorio da prihodi od nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa dodatno udaljavaju mogućnost postizanja mira.

Kazao je da ti prihodi jačaju oružane grupe i kriminalne mreže, povezuju lokalno nasilje s regionalnim i međunarodnim mrežama te slabe poticaje za politički kompromis.

“Svugdje najveći teret snose oni koji imaju najmanje moći, žene i djeca, kao i zajednice raseljene sa zemlje koja sadrži bogatstva“, rekao je.

Guterres je iznio četiri prioriteta – pravdu, prevenciju, mirno rješavanje sporova i klimatsko djelovanje.

Pozvao je da razvoj rudnih resursa donese pravedne i održive rezultate za zemlje bogate resursima i njihove zajednice.

“Vrijeme je da prekinemo vjekovni obrazac, u kojem se resursi izvlače, vrijednost se ostvaruje negdje drugdje, a siromašne zajednice ostaju iza sebe da se nose s posljedicama štete po okoliš te društveno-ekonomskim posljedicama“, rekao je.

Guterres je pozvao na veću transparentnost i snažnije napore u suzbijanju nezakonitih tokova novca kroz lance snabdijevanja mineralima.

Rekao je da je saradnja između zemalja proizvođača, tranzitnih zemalja i zemalja potrošača ključna za uklanjanje regulatornih i provedbenih nedostataka.

Guterres je također rekao da su sporovi oko pristupa resursima, vlasništva, teritorijalne kontrole, podjele prihoda i lokalnih koristi često politička pitanja koja zahtijevaju mirna rješenja.

Upozorio je da suše, poplave, degradacija okoliša i gubitak ekosistema mogu smanjiti pristup zemljištu, vodi i mineralima, opteretiti institucije i povećati napetosti.

“Izazov je promijeniti način na koji se prirodni resursi izvlače, prerađuju, plasiraju na tržište i koriste“, rekao je.

Guterres je kazao da bi zemlje proizvođači i pogođene zajednice trebale zadržati veći dio vrijednosti koju stvaraju prirodni resursi.

“Nema više eksploatacije. Nema više pljačke“, rekao je.

Pozvao je na djelovanje kako bi se oružanim grupama i kriminalnim mrežama uskratili prihodi koji podstiču dugotrajne sukobe.

Guterres je rekao da bi prirodni resursi umjesto toga trebali finansirati uključiv i održiv razvoj, jačati institucije i unapređivati mir i prosperitet.