Antonio Guterres kaže da je sukob na Bliskom istoku pokrenuo "majku svih energetskih šokova" s dugotrajnim globalnim posljedicama

Šef UN-a upozorava na višestruke krize za zemlje u razvoju usljed energetskog šoka Antonio Guterres kaže da je sukob na Bliskom istoku pokrenuo "majku svih energetskih šokova" s dugotrajnim globalnim posljedicama

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres upozorio je u utorak da je rat između Irana i SAD-a izazvao višedimenzionalnu krizu za zemlje u razvoju, koja seže daleko izvan tipične nestašice energije, prenosi Anadolu.

"Sukob na Bliskom istoku pokrenuo je majku svih energetskih šokova", napisao je Guterres na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

On je naglasio da za mnoge ranjive zemlje trenutna situacija predstavlja duboki šok duga, hrane i razvoja, a ne samo skok troškova goriva.

Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada Washington i Teheran nastavljaju pregovore visokog uloga s ciljem postizanja konačnog mirovnog sporazuma nakon rata koji je počeo 28. februara. Sukobi, koji su rezultirali hiljadama smrtnih slučajeva, doveli su do zatvaranja Hormuškog tjesnaca i uzrokovali nagli skok globalnih cijena energije, što je ozbiljno uticalo na globalne lance snabdijevanja.

Guterres je napomenuo da će, iako bi svako eventualno diplomatsko rješenje donijelo prijeko potrebno olakšanje, ekonomske posljedice vjerovatno biti dugotrajne.