Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres poručio da je Golanska visoravan sirijska teritorija te da su kršenja koja čini Tel Aviv neprihvatljiva

Šef UN-a: Kršenje teritorijalnog integriteta Sirije je neprihvatljivo Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres poručio da je Golanska visoravan sirijska teritorija te da su kršenja koja čini Tel Aviv neprihvatljiva

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u subotu da je svako kršenje teritorijalnog integriteta Sirije neprihvatljivo te pozvao međunarodnu zajednicu da djeluje putem Vijeća sigurnosti UN-a.

Guterres je to izjavio na konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem u Damasku, nakon što je započeo trodnevnu posjetu toj bliskoistočnoj zemlji.

Šef UN-a naglasio je da je Golanska visoravan, koju okupira Izrael, sirijska teritorija, dodajući da su kršenja koja čini Tel Aviv neprihvatljiva.

Ističući da se nijedna država ne može sama obnoviti nakon izlaska iz teškog sukoba, rekao je da UN očekuje saradnju sa Sirijom i međunarodnom zajednicom kako bi podržao budućnost Damaska.

Ranije u subotu Guterres je na američkoj društvenoj mreži X objavio da UN "stoji uz Siriju u ovom ključnom trenutku" po dolasku u Damask, što je prva posjeta jednog generalnog sekretara UN-a toj zemlji od posjete Bana Ki-moona 2009. godine.

"Moja poruka je jasna: UN stoji uz Siriju u ovom ključnom trenutku i pozivam međunarodnu zajednicu da ne štedi napore kako bi podržala narod Sirije", poručio je.

Guterres se sastao s predsjednikom Ahmadom al-Sharaom u Narodnoj palati, posjetio Omejadsku džamiju i obišao stari dio Damaska u pratnji stalnog predstavnika Sirije pri UN-u Ibrahima Olabija.