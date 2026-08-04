Razgovori se fokusiraju na mapu puta za 2. fazu mirovnog plana za Gazu dok učesnici pozivaju na međunarodnu akciju zbog izraelske vojne kampanje, kažu izvori za Anadolu

Šef turske obavještajne službe sastao se sa liderom Hamasa u Istanbulu kako bi razgovarali o mirovnom planu za Gazu Razgovori se fokusiraju na mapu puta za 2. fazu mirovnog plana za Gazu dok učesnici pozivaju na međunarodnu akciju zbog izraelske vojne kampanje, kažu izvori za Anadolu

Čelnik Turske Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin u ponedjeljak se sastao s predsjedavajućim političkog biroa Hamasa Khalilom al-Hayyom i pratećom delegacijom u Istanbulu, gdje su razgovarali o naporima za unapređenje druge faze mirovnog plana za Gazu, prema izvorima.

Sastanak je bio fokusiran na mapu puta pripremljenu za prelazak na drugu fazu mirovnog plana, a učesnici su istakli pozitivan odgovor Hamasa na prijedlog, rekli su izvori za Anadolu.

Strane su također izrazile zabrinutost da je Izrael intenzivirao svoje vojne operacije u Gazi umjesto da odgovori na mapu puta.

Naglasili su da međunarodna zajednica treba djelovati kako bi zaustavila izraelsku agresiju što je prije moguće.

Učesnici su također razgovarali o kršenju palestinskih prava na Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalemu dok se izraelska vojna kampanja u Gazi nastavlja.

Oni su istakli stalnu aktivnost ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim teritorijama i nagli porast nasilja izraelskih okupatora.

Na sastanku je razgovarano i o humanitarnoj situaciji u Gazi, a Turska je ponovo potvrdila podršku Gazi kroz političke napore i inicijative usmjerene na poboljšanje humanitarne pomoći, rekli su izvori.

Na sastanku su također istaknuti napori Turske da mobilizira međunarodnu zajednicu da okonča izraelske masakre u Gazi, spriječi kršenje palestinskih prava na Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalemu i poveća humanitarnu pomoć enklavi.

Učesnici su ponovo potvrdili zajedničke napore Turske, Katara i Egipta da pomognu da se osigura mir u Gazi.

Delegacija Hamasa je također zahvalila turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na naporima Ankare da pomogne postizanje mira u Gazi.