Šef turske obavještajne službe sastao se sa liderom Hamasa u Istanbulu kako bi razgovarali o mirovnom planu za Gazu

Mümin Altaş
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Čelnik Turske Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin u ponedjeljak se sastao s predsjedavajućim političkog biroa Hamasa Khalilom al-Hayyom i pratećom delegacijom u Istanbulu, gdje su razgovarali o naporima za unapređenje druge faze mirovnog plana za Gazu, prema izvorima.
Sastanak je bio fokusiran na mapu puta pripremljenu za prelazak na drugu fazu mirovnog plana, a učesnici su istakli pozitivan odgovor Hamasa na prijedlog, rekli su izvori za Anadolu.
Strane su također izrazile zabrinutost da je Izrael intenzivirao svoje vojne operacije u Gazi umjesto da odgovori na mapu puta.
Naglasili su da međunarodna zajednica treba djelovati kako bi zaustavila izraelsku agresiju što je prije moguće.
Učesnici su također razgovarali o kršenju palestinskih prava na Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalemu dok se izraelska vojna kampanja u Gazi nastavlja.
Oni su istakli stalnu aktivnost ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim teritorijama i nagli porast nasilja izraelskih okupatora.
Na sastanku je razgovarano i o humanitarnoj situaciji u Gazi, a Turska je ponovo potvrdila podršku Gazi kroz političke napore i inicijative usmjerene na poboljšanje humanitarne pomoći, rekli su izvori.
Na sastanku su također istaknuti napori Turske da mobilizira međunarodnu zajednicu da okonča izraelske masakre u Gazi, spriječi kršenje palestinskih prava na Zapadnoj obali i Istočnom Jerusalemu i poveća humanitarnu pomoć enklavi.
Učesnici su ponovo potvrdili zajedničke napore Turske, Katara i Egipta da pomognu da se osigura mir u Gazi.
Delegacija Hamasa je također zahvalila turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu na naporima Ankare da pomogne postizanje mira u Gazi.