Šef Ryanaira pozvao na zabranu prodaje alkohola na aerodromima prije letova zbog ometajućeg ponašanja putnika

Burak Bir
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Niskotarifna aviokompanija Ryanair pozvala je na zabranu prodaje alkohola u ranim jutarnjim satima na aerodromima, rekavši da je aviokompanija sada prisiljena preusmjeravati u prosjeku skoro jedan let dnevno zbog ometajućeg ponašanja putnika.
U intervjuu za britanski dnevnik "The Times", izvršni direktor Michael O'Leary rekao je da bi aerodromi trebali prestati posluživati alkohol prije ranih letova u nastojanju da se smanje incidenti koji uključuju neposlušne putnike u avionu.
Rekao je da Ryanair preusmjerava u prosjeku skoro jedan let dnevno zbog ometajućeg ponašanja putnika, u poređenju s oko jednim letom sedmično prije deset godina.
"To postaje pravi izazov za sve aviokompanije. Ne razumijem zašto iko u aerodromskim barovima poslužuje ljude u pet ili šest sati ujutro. Ko treba piti pivo u to vrijeme?", rekao je.
Aerodromski barovi u Velikoj Britaniji nisu obavezni da se pridržavaju istih ograničenja u pogledu radnog vremena koja se primjenjuju na druge objekte koji prodaju alkohol.
O’Leary je rekao: „Na aerodromima se ne bi trebalo posluživati alkohol izvan [tih] radnih sati.“
Biti pod utjecajem alkohola u avionu je krivično djelo u Velikoj Britaniji i može imati kazne do 5.000 funti (oko 6.800 dolara) i dvije godine zatvora.
Incidenti su u porastu, a Ryanair je u januaru 2025. godine objavio da je pokrenuo pravne mjere protiv putnika koji su ometali let kako bi nadoknadio gubitke nastale kada su letovi bili preusmjeravani.