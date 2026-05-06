Šef Ryanaira pozvao na zabranu prodaje alkohola na aerodromima prije letova zbog ometajućeg ponašanja putnika Aviokompanija preusmjerava skoro jedan let dnevno zbog ometajućeg ponašanja putnika, kaže izvršni direktor

Niskotarifna aviokompanija Ryanair pozvala je na zabranu prodaje alkohola u ranim jutarnjim satima na aerodromima, rekavši da je aviokompanija sada prisiljena preusmjeravati u prosjeku skoro jedan let dnevno zbog ometajućeg ponašanja putnika.

U intervjuu za britanski dnevnik "The Times", izvršni direktor Michael O'Leary rekao je da bi aerodromi trebali prestati posluživati ​​alkohol prije ranih letova u nastojanju da se smanje incidenti koji uključuju neposlušne putnike u avionu.

Rekao je da Ryanair preusmjerava u prosjeku skoro jedan let dnevno zbog ometajućeg ponašanja putnika, u poređenju s oko jednim letom sedmično prije deset godina.

"To postaje pravi izazov za sve aviokompanije. Ne razumijem zašto iko u aerodromskim barovima poslužuje ljude u pet ili šest sati ujutro. Ko treba piti pivo u to vrijeme?", rekao je.

Aerodromski barovi u Velikoj Britaniji nisu obavezni da se pridržavaju istih ograničenja u pogledu radnog vremena koja se primjenjuju na druge objekte koji prodaju alkohol.

O’Leary je rekao: „Na aerodromima se ne bi trebalo posluživati ​​alkohol izvan [tih] radnih sati.“

Biti pod utjecajem alkohola u avionu je krivično djelo u Velikoj Britaniji i može imati kazne do 5.000 funti (oko 6.800 dolara) i dvije godine zatvora.

Incidenti su u porastu, a Ryanair je u januaru 2025. godine objavio da je pokrenuo pravne mjere protiv putnika koji su ometali let kako bi nadoknadio gubitke nastale kada su letovi bili preusmjeravani.