Turska je postigla veliki napredak i značajan skok u trgovini i industriji u posljednjih nekoliko decenija, čineći Gaziantep ključnim igračem u trgovinskom bilansu Turske, izjavio je Mohammad Sheikh Al-Kar za Anadolu

Šef Privredne komore Halepa: Uz tursku tehnologiju Sirija se može obnoviti za manje od pet godina Turska je postigla veliki napredak i značajan skok u trgovini i industriji u posljednjih nekoliko decenija, čineći Gaziantep ključnim igračem u trgovinskom bilansu Turske, izjavio je Mohammad Sheikh Al-Kar za Anadolu

Šef Privredne komore Halepa na sjeveru Sirije Mohammad Sheikh Al-Kar izjavio je u utorak da bi transfer moderne turske tehnologije u Siriju mogao omogućiti zemlji da završi obnovu u relativno kratkom periodu, ne dužem od pet godina.

"Turska je postigla veliki napredak i značajan skok u trgovini i industriji u posljednjih nekoliko decenija, čineći Gaziantep ključnim igračem u trgovinskom bilansu Turske, pa čak i regionalno i globalno", rekao je Al-Kar za Anadolu u intervjuu na marginama Samita Citi Economies u provinciji Gaziantep.

Rekao je da i Sirija i Turska uživaju snažan međunarodni ugled u industriji, trgovini, pa čak i kulturi.

Al-Kar je napomenuo da Siriji trenutno treba tehnologija kako bi se oporavila i uhvatila korak s globalnim industrijskim i komercijalnim razvojem, dodajući da bi takve konferencije "mogle generirati velike prilike i partnerstva u oba sektora".

"Bit će značajno ako se odluke koje proizađu iz (Samita Citi Economies) provedu i ako politički lideri podrže trgovce, industrijalce i poslovne ljude i olakšaju sirijsko-turska partnerstva, bilo u Siriji ili Turskoj", rekao je.

Govoreći o očekivanim rezultatima, rekao je: "Oni će pomoći u stvaranju radnih mjesta za sirijsku omladinu pa čak i za tursku omladinu i svu našu braću. Naredni dani će donijeti mnoge projekte koji će donijeti prosperitet objema zemljama."

Opisao je Tursku kao glavnu silu, rekavši da je ostavila trag globalno u protekle tri decenije kroz infrastrukturne projekte, mostove, tunele, građevinske projekte i velike razvojne projekte.

- Zajednički projekti -

Al-Kar je rekao da bi turska tehnologija mogla biti prenesena i primijenjena u Siriji u kratkom roku, što bi omogućilo završetak velikih projekata za manje od pet godina.

"Sirija posjeduje značajne resurse, kvalifikovanu radnu snagu i stratešku lokaciju što je čini idealnom destinacijom za ulaganja u sve ove sektore", dodao je.

"Ono što sada radimo je prvi korak na putu od hiljadu koraka koji će rezultirati značajnim prosperitetom, napretkom i razvojem za obje zemlje", rekao je.

Al-Kar je identificirao tri faktora potrebna za jačanje trgovine između Sirije i Turske.

"Smjelost među poslovnim ljudima u obje zemlje, politička podrška obje vlade i olakšavanje kretanja preko komercijalnih graničnih prelaza za trgovce, industrijalce i putnike općenito."

Naglasio je da bi fokusiranje na ova pitanja i usvajanje podržavajućih odluka služilo ekonomskoj i komercijalnoj aktivnosti koja će "koristiti objema zemljama".

Što se tiče novih zajedničkih projekata, posebno u pograničnim područjima, Al-Kar je rekao da se očekuje da će pogranične lokacije u Siriji doživjeti veliki razvoj događaja, uključujući područje uz grad Sarmada u sjevernoj provinciji Idlib, gdje planirani projekti pokrivaju procijenjenih 1,1 milion kvadratnih metara.

U poruci poslovnim zajednicama obje zemlje, pozvao je na "uštedu vremena i ubrzanje uspostavljanja partnerstava i projekata".

Naglasio je da se Sirija i Turska međusobno dopunjuju i pozvao na održiva ekonomska ulaganja kroz integrirana partnerstva.

Samit, koji je u utorak organizovala Anadolu u saradnji s Gradskom općinom Gaziantep, okupio je turske i sirijske zvaničnike i poslovne ljude.

Turski ministar trgovine Omer Bolat izjavio je da dvije države imaju za cilj dostići godišnji obim trgovine od pet milijardi dolara (4,32 milijarde eura) u roku od dvije godine i deset milijardi dolara (8,65 milijardi eura) do početka 2030-ih.

Turska je snažno podržala sirijsku vladu da pomogne u ukidanju embarga koje su nametnule SAD i EU.

Trgovinski odnosi između Turske i Sirije ušli su u novu fazu nakon pada režima Bashara al-Assada 8. decembra 2024. godine.

Gaziantep je prošle godine u Siriju izvezao robu vrijednu 900 miliona dolara (778 miliona eura), a u prvih pet mjeseci ove godine dostigao je 350 miliona dolara (302 miliona eura).

Uz intenzivne političke i diplomatske kontakte između dvije susjedne zemlje, održan je i niz sastanaka s ciljem daljnjeg razvoja ekonomskih odnosa.