Šef Pentagona tvrdi da je pravni rok ovlasti od 60 dana rata zaustavljen iranskim primirjem - Pete Hegseth rekao u obraćanju Senatu da je privremeno primirje zaustavilo zakonski rok, dok se intenzivira pravna rasprava o Rezoluciji o ratnim ovlastima

Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je u četvrtak pred senatskim odborom da je zakonski rok od 60 dana za rat s Iranom zaustavljen zbog primirja.

"Trenutno smo u primirju, što prema našem shvatanju znači da se 60-dnevni rok pauzira ili zaustavlja", rekao je Hegseth, iako je konačno pravno tumačenje prepustio Bijeloj kući.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se Washington suočava s približavanjem roka 1. maja prema Rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973. godine, koja zahtijeva odobrenje Kongresa za produženo vojno angažovanje.

Neki su doveli u pitanje da li primirje zapravo zaustavlja odbrojavanje od 60 dana, tvrdeći da američke trupe više nisu u aktivnoj borbi.

Međutim, State Department je odbacio takvo tumačenje. Pravni savjetnik te institucije naveo je da privremeni prekid vatre pravno ne prekida pravno.

Savjetnik je istakao da, pošto ni Washington ni Teheran nisu postigli trajni kraj neprijateljstava, primirje nema stabilnost i trajnost potrebnu prema međunarodnom pravu da bi se zaustavio zakonski rok.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je za Anadolu da administracija i dalje vodi razgovore s kongresnim zastupnicima o ovom pitanju. Upozorio je na političko manevrisanje, navodeći da pokušaji da se preuzmu ovlasti vrhovnog komandanta samo bi oslabili američku vojsku u inostranstvu.