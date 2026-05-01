Šef Palestinskog fudbalskog saveza odbio rukovanje s izraelskim kolegom na kongresu FIFA-e Jibril Rajoub kaže: „Nacionalno dostojanstvo nije podložno protokolu“ dok potvrđuje žalbu sportskom sudu zbog pitanja klubova iz ilegalnih naselja

Predsjednik Palestinskog fudbalskog saveza Jibril Rajoub odbio se rukovati s izraelskim kolegom tokom sastanka FIFA-e, rekavši: „Nacionalno dostojanstvo nije podložno protokolu“, prenosi Anadolu.

Incident se dogodio kada je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pozvao Rajouba da pozdravi potpredsjednika Izraelskog fudbalskog saveza Bassema Sheikha Suleimana tokom 76. kongresa FIFA-e u Vancouveru, Kanada, u četvrtak.

Rajoub je kasnije podijelio video na Facebooku, u kojem je navedeno: „Sa platforme FIFA-e zauzeli smo jasan i principijelan stav odbijanjem rukovanja s predstavnikom izraelskog saveza.“

Rekao je da je to „potvrda da nacionalno dostojanstvo nije podložno protokolarnim razmatranjima, i iz poštovanja prema svetosti krvi našeg naroda, uključujući i naše sportiste.“

U obraćanju kongresu, Rajoub je rekao da će se Palestinski savez žaliti Sudu za sportsku arbitražu (CAS) zbog odluke FIFA-e da ne preduzme mjere u vezi s kršenjima povezanim s izraelskim klubovima u ilegalnim naseljima.

Rekao je da je formalna žalba podnesena 22. aprila 2026. godine, kao korak usmjeren na „ispravljanje kursa“ i osiguravanje da se pravila primjenjuju jednako na sve saveze bez izuzetka.

Rajoub je rekao da potez nije zamišljen kao konfrontacija, već odražava pridržavanje pravnih procedura, dodajući da je Palestinski savez „samo zatražio primjenu pravila jednako bez političke pristrasnosti.“

Kazao je da se izraelski klubovi nastavljaju takmičiti na turnirima koje organizuje izraelski savez na zemlji koja pripada palestinskom savezu bez njegovog pristanka, kršeći propise FIFA-e, posebno one koji se odnose na teritorijalni integritet saveza članica.

Rajoub je rekao da je Disciplinska komisija FIFA-e identifikovala „ozbiljna kršenja“ koja su u suprotnosti s principima jednakosti i nediskriminacije, opisujući situaciju kao „sistemski neuspjeh i institucionalno saučesništvo.“

Dodao je da je Vijeće FIFA-e 19. marta odlučilo da ne postupi po palestinskom prijedlogu, uprkos kažnjavanju izraelskog saveza prema odredbama o antidiskriminaciji, nazvavši to „kontradikcijom između priznavanja kršenja i odsustva mjera odvraćanja.“

Rajoub je rekao da nema promjena na terenu, jer klubovi iz ilegalnih naselja nastavljaju učestvovati, uz ono što je opisao kao diskriminatorne prakse unutar izraelskog fudbala, uključujući aktivnosti „rezervisane samo za Izraelce“, prema izvještajima o pravima.

Rekao je da se pitanje ne odnosi na politički sukob ili granice, već na provođenje pravila FIFA-e, upozoravajući da dozvoljavanje takmičenja na teritoriji drugog saveza bez pristanka „stvara opasan presedan“ koji bi mogao uticati na druge saveze.

Međunarodna zajednica i UN smatraju Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem, okupiranom palestinskom teritorijom i vide izraelska naselja tamo kao ilegalna prema međunarodnom pravu.

U martu je Disciplinska komisija FIFA-e proglasila Fudbalski savez Izraela krivim za višestruka „ozbiljna i sistemska“ kršenja diskriminacije, ali nije izrekla veće sankcije.

Komisija je navela da FIFA nije djelovala protiv rasizma, tolerisala je politizovane i militarističke poruke i dozvolila isključivanje Palestinaca iz fudbalske infrastrukture u naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali. Opisala je ponašanje kao „institucionalno saučesništvo“ u sistemu segregacije.

Uprkos tome što je navela da kršenja opravdavaju „stroge i primjerne sankcije“, FIFA je izrekla kaznu od 150.000 švicarskih franaka (190.000 dolara) i naredila isticanje transparenta „Fudbal ujedinjuje svijet – ne diskriminaciji“ na tri domaće utakmice.

Komisija je također odbila da razmotri zahtjev Palestinskog fudbalskog saveza da se izraelskim klubovima sa sjedištem na okupiranoj teritoriji zabrani učešće na međunarodnim takmičenjima, navodeći da je to pitanje izvan njene nadležnosti.