Peking podržava napore Islamabada u posredovanju, dok Pakistan gura ka preokretu u pregovorima između Teherana i Washingtona

Šef pakistanske vojske tvrdi da je sporazum SAD-a i Irana pred vratima Peking podržava napore Islamabada u posredovanju, dok Pakistan gura ka preokretu u pregovorima između Teherana i Washingtona

Šef pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, rekao je u ponedjeljak kineskom ministru vanjskih poslova Wangu Yiju da je sporazum između SAD-a i Irana „blizu postizanja“, prenose kineski državni mediji, dok Islamabad intenzivira napore posredovanja između Teherana i Washingtona, prenosi Anadolu.

Munir je ovo izjavio tokom sastanka u Pekingu, koji je održan uporedo sa zvaničnom posjetom pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa Kini, izvijestio je China Daily, pozivajući se na kinesko Ministarstvo vanjskih poslova.

Munir je informisao Wanga o najnovijim dešavanjima u vezi s ulogom Pakistana u pregovorima koji imaju za cilj smirivanje tenzija između Irana i SAD-a.

Šef pakistanske vojske doputovao je u Peking nakon prošlosedmične posjete Teheranu, gdje je razgovarao s iranskim rukovodstvom.

Prema izvještaju, Munir je kazao da je Pakistan spreman „nastaviti ulagati sve napore“ kako bi olakšao postizanje sporazuma i izrazio nadu da će Kina odigrati veću ulogu u tom procesu.

Wang je opisao Pakistan kao „posrednika od povjerenja“ i rekao da Peking cijeni i podržava diplomatske napore Islamabada.

Sastanak je uslijedio usred obnovljene diplomatske aktivnosti oko zastoja u odnosima između Irana i SAD-a, nakon sedmica regionalnih tenzija i pokušaja posredovanja u kojima su učestvovali Pakistan, Katar i zaljevske države.

Pakistan je ranije ove godine bio domaćin direktnih razgovora između američkih i iranskih zvaničnika, iako su pregovori kasnije zastali zbog ključnih zahtjeva.

Kineski predsjednik Xi Jinping također se u ponedjeljak sastao s premijerom Sharifom u Pekingu, pohvalivši ulogu Pakistana u promovisanju regionalnog mira i potvrdivši ono što je nazvao „neraskidivim“ partnerstvom između dviju zemalja.