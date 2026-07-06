Mark Rutte zahvalio Turskoj na domaćinstvu lidera saveza, ističe da je uloga zemlje „zaista važna” za buduću sigurnost NATO-a

Šef NATO-a uoči samita u Ankari pozvao saveznike da povećana izdvajanja za odbranu pretvore u vojne kapacitete Mark Rutte zahvalio Turskoj na domaćinstvu lidera saveza, ističe da je uloga zemlje „zaista važna” za buduću sigurnost NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u ponedjeljak je pozvao saveznike da povećana izdvajanja za odbranu pretvore u konkretne vojne kapacitete, uoči okupljanja lidera u Ankari na samitu 2026. godine.

„Saveznici moraju ekonomska sredstva pretvoriti u vojne kapacitete“ i svoje finansijske resurse usmjeriti na rakete i presretače, rekao je Rutte na konferenciji za medije uoči samita.

Također je zahvalio predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoganu i njegovom timu na organizaciji sastanka lidera saveza, nazvavši mjesto održavanja „fantastičnim“.

Rutte je naglasio da Turska ostaje „u cjelini zaista važna“ za buduću sigurnosnu strategiju NATO-a, ističući da su geografski položaj zemlje i njeno liderstvo unutar saveza od velikog značaja.

Šefovi država i vlada NATO-a sastat će se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska.

Dvodnevni samit bit će fokusiran na provedbu obaveza o izdvajanjima za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje industrijske proizvodnje u sektoru odbrane.

Samit se održava u kontekstu obnovljenih rasprava o podjeli tereta unutar transatlantskog saveza, kao i kontinuirane neizvjesnosti u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine. Očekuje se i učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u aktivnostima samita.