Šef NATO-a uoči samita u Ankari pozvao saveznike da povećana izdvajanja za odbranu pretvore u vojne kapacitete

Beril Çanakcı, Muhammed Yasin Güngör
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte u ponedjeljak je pozvao saveznike da povećana izdvajanja za odbranu pretvore u konkretne vojne kapacitete, uoči okupljanja lidera u Ankari na samitu 2026. godine.
„Saveznici moraju ekonomska sredstva pretvoriti u vojne kapacitete“ i svoje finansijske resurse usmjeriti na rakete i presretače, rekao je Rutte na konferenciji za medije uoči samita.
Također je zahvalio predsjedniku Republike Turske Recepu Tayyipu Erdoganu i njegovom timu na organizaciji sastanka lidera saveza, nazvavši mjesto održavanja „fantastičnim“.
Rutte je naglasio da Turska ostaje „u cjelini zaista važna“ za buduću sigurnosnu strategiju NATO-a, ističući da su geografski položaj zemlje i njeno liderstvo unutar saveza od velikog značaja.
Šefovi država i vlada NATO-a sastat će se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska.
Dvodnevni samit bit će fokusiran na provedbu obaveza o izdvajanjima za odbranu dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje industrijske proizvodnje u sektoru odbrane.
Samit se održava u kontekstu obnovljenih rasprava o podjeli tereta unutar transatlantskog saveza, kao i kontinuirane neizvjesnosti u vezi s ratom između Rusije i Ukrajine. Očekuje se i učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u aktivnostima samita.