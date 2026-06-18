Rutte poručio da saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu, jačaju vojnu proizvodnju i nastavljaju podršku Ukrajini

Šef NATO-a: Savez ulazi u fazu implementacije odluka uoči samita u Ankari Rutte poručio da saveznici povećavaju izdvajanja za odbranu, jačaju vojnu proizvodnju i nastavljaju podršku Ukrajini

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u četvrtak da Savez ulazi u fazu provedbe ključnih odluka uoči samita koji će narednog mjeseca biti održan u Ankari, ističući rast vojnih izdvajanja, proširenje odbrambene proizvodnje i kontinuiranu podršku Ukrajini.

"Ovo je posljednji veliki sastanak koji ćemo imati prije samita u Ankari, a samit u Ankari bit će u potpunosti posvećen provedbi", rekao je Rutte tokom sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu.

On je ovaj skup opisao kao posljednji veliki ministarski sastanak prije samita u Ankari.

"Ono što vidimo jeste da se NATO 3.0 zaista ostvaruje", dodao je.

- Izdvajanja za odbranu i vojna proizvodnja

Rutte je kazao da saveznici značajno povećavaju vojnu potrošnju, navodeći da se očekuje da će Evropa i Kanada u 2025. godini za odbranu izdvojiti više od 90 milijardi dolara dodatno u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja rast od gotovo 20 posto.

Prema njegovim riječima, povećanje je dio napora za ispunjavanje NATO-ovih ciljeva u pogledu vojnih sposobnosti i približavanje dogovorenom nivou izdvajanja za odbranu.

Naglasio je i potrebu za povećanjem vojne proizvodnje s obje strane Atlantika.

"Moramo proizvoditi više, i u SAD-u i u Evropi, kako bismo ostali sigurni", rekao je.

Rutte je pozdravio napore Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika na jačanju svojih odbrambenih industrijskih kapaciteta, ocijenivši da NATO mora držati korak sa svojim konkurentima.

"Kina, Rusija i drugi trenutno ubrzano povećavaju svoju odbrambenu industrijsku proizvodnju", dodao je.

- Podrška Ukrajini

Rutte je rekao da će podrška Ukrajini ostati jedna od centralnih tema i sastanka u Briselu i predstojećeg samita u Ankari.

"Moramo održati Ukrajinu snažnom, snažnom u borbi", rekao je.

Najavio je da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasnije tokom dana pridružiti sastanku Kontakt-grupe za odbranu Ukrajine.

Govoreći o sastanku koji je u srijedu navečer imao sa Zelenskim, Rutte je kazao da su razgovarali o situaciji na ratištu i vojnim potrebama Ukrajine, posebno kada je riječ o sistemima protuzračne odbrane i zaštiti kritične infrastrukture.

"Predsjednik je bio dobro raspoložen", rekao je Rutte, dodajući da pozitivno ocjenjuje nedavne zaključke samita G7 o Ukrajini.

Također je zahvalio SAD-u na nastavku isporuka vojne pomoći, uključujući presretače za sisteme protuzračne odbrane Patriot.

- Uloga SAD-a u NATO-u

Odgovarajući na pitanja o odluci Washingtona da smanji dio svog doprinosa NATO-ovom modelu snaga, Rutte je rekao da se radi o planskom mehanizmu, a ne o sposobnosti Saveza da reagira u kriznim situacijama.

Kazao je da evropski saveznici već nadoknađuju veliki dio kapaciteta koji je obuhvaćen ovom prilagodbom.

"Evropljani sada popunjavaju taj prostor", rekao je, dodajući da je Savez zaista u dobroj poziciji.

Rutte je odbacio tvrdnje da se SAD udaljava od NATO-a, pohvalivši pozive američkog ministra odbrane Pete Hegseth na ravnomjerniju raspodjelu tereta unutar Saveza.

"SAD je potpuno posvećen NATO-u", poručio je, dodajući da Washington očekuje od evropskih saveznika i Kanade da povećaju izdvajanja za odbranu i vojne kapacitete.

- Iran i Hormuški moreuz

Rutte je pozdravio i nedavni sporazum između SAD-a i Irana, ocijenivši ga važnim korakom ka smanjenju sigurnosnih rizika.

"Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar sporazum", rekao je, tvrdeći da je dogovor doprinio slabljenju iranskih nuklearnih i balističkih raketnih kapaciteta.

Također je istakao značaj obnove slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, navodeći da zemlje G7 razgovaraju o načinima podrške pomorskoj sigurnosti u tom području.

Iako je naglasio da to nije direktna misija NATO-a, Rutte je rekao da je Savez spreman pomoći ukoliko to bude zatraženo.