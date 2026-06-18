Šef NATO-a: Savez ulazi u fazu implementacije odluka uoči samita u Ankari

Şeyma Erkul Dayanç
18. juni 2026.•Ažuriranje: 18. juni 2026.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u četvrtak da Savez ulazi u fazu provedbe ključnih odluka uoči samita koji će narednog mjeseca biti održan u Ankari, ističući rast vojnih izdvajanja, proširenje odbrambene proizvodnje i kontinuiranu podršku Ukrajini.
"Ovo je posljednji veliki sastanak koji ćemo imati prije samita u Ankari, a samit u Ankari bit će u potpunosti posvećen provedbi", rekao je Rutte tokom sastanka ministara odbrane NATO-a u Briselu.
On je ovaj skup opisao kao posljednji veliki ministarski sastanak prije samita u Ankari.
"Ono što vidimo jeste da se NATO 3.0 zaista ostvaruje", dodao je.
- Izdvajanja za odbranu i vojna proizvodnja
Rutte je kazao da saveznici značajno povećavaju vojnu potrošnju, navodeći da se očekuje da će Evropa i Kanada u 2025. godini za odbranu izdvojiti više od 90 milijardi dolara dodatno u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja rast od gotovo 20 posto.
Prema njegovim riječima, povećanje je dio napora za ispunjavanje NATO-ovih ciljeva u pogledu vojnih sposobnosti i približavanje dogovorenom nivou izdvajanja za odbranu.
Naglasio je i potrebu za povećanjem vojne proizvodnje s obje strane Atlantika.
"Moramo proizvoditi više, i u SAD-u i u Evropi, kako bismo ostali sigurni", rekao je.
Rutte je pozdravio napore Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika na jačanju svojih odbrambenih industrijskih kapaciteta, ocijenivši da NATO mora držati korak sa svojim konkurentima.
"Kina, Rusija i drugi trenutno ubrzano povećavaju svoju odbrambenu industrijsku proizvodnju", dodao je.
- Podrška Ukrajini
Rutte je rekao da će podrška Ukrajini ostati jedna od centralnih tema i sastanka u Briselu i predstojećeg samita u Ankari.
"Moramo održati Ukrajinu snažnom, snažnom u borbi", rekao je.
Najavio je da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kasnije tokom dana pridružiti sastanku Kontakt-grupe za odbranu Ukrajine.
Govoreći o sastanku koji je u srijedu navečer imao sa Zelenskim, Rutte je kazao da su razgovarali o situaciji na ratištu i vojnim potrebama Ukrajine, posebno kada je riječ o sistemima protuzračne odbrane i zaštiti kritične infrastrukture.
"Predsjednik je bio dobro raspoložen", rekao je Rutte, dodajući da pozitivno ocjenjuje nedavne zaključke samita G7 o Ukrajini.
Također je zahvalio SAD-u na nastavku isporuka vojne pomoći, uključujući presretače za sisteme protuzračne odbrane Patriot.
- Uloga SAD-a u NATO-u
Odgovarajući na pitanja o odluci Washingtona da smanji dio svog doprinosa NATO-ovom modelu snaga, Rutte je rekao da se radi o planskom mehanizmu, a ne o sposobnosti Saveza da reagira u kriznim situacijama.
Kazao je da evropski saveznici već nadoknađuju veliki dio kapaciteta koji je obuhvaćen ovom prilagodbom.
"Evropljani sada popunjavaju taj prostor", rekao je, dodajući da je Savez zaista u dobroj poziciji.
Rutte je odbacio tvrdnje da se SAD udaljava od NATO-a, pohvalivši pozive američkog ministra odbrane Pete Hegseth na ravnomjerniju raspodjelu tereta unutar Saveza.
"SAD je potpuno posvećen NATO-u", poručio je, dodajući da Washington očekuje od evropskih saveznika i Kanade da povećaju izdvajanja za odbranu i vojne kapacitete.
- Iran i Hormuški moreuz
Rutte je pozdravio i nedavni sporazum između SAD-a i Irana, ocijenivši ga važnim korakom ka smanjenju sigurnosnih rizika.
"Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar sporazum", rekao je, tvrdeći da je dogovor doprinio slabljenju iranskih nuklearnih i balističkih raketnih kapaciteta.
Također je istakao značaj obnove slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, navodeći da zemlje G7 razgovaraju o načinima podrške pomorskoj sigurnosti u tom području.
Iako je naglasio da to nije direktna misija NATO-a, Rutte je rekao da je Savez spreman pomoći ukoliko to bude zatraženo.