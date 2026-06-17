Moramo pronaći tehnike presretanja koje su iste cijene kao i dronovi, kaže Mark Rutte

Šef NATO-a poziva na isplativa rješenja za borbu protiv dronova Moramo pronaći tehnike presretanja koje su iste cijene kao i dronovi, kaže Mark Rutte

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte naglasio je u srijedu potrebu za jeftinijim i održivijim načinima borbe protiv prijetnji koje predstavljaju bespilotne letjelice, prenosi Anadolu.

On je na konferenciji za novinare u Briselu, zajedno s latvijskim premijerom Andrisom Kulbergsom, izjavio da se savezništvo ne može beskonačno oslanjati na skupe rakete-presretače kako bi neutralisalo jeftine bespilotne sisteme.

Rutte je ukazao na nedavne incidente s dronovima na istočnom krilu NATO-a, uključujući epizodu u kojoj su francuski avioni, raspoređeni u svrhu kontrole vazdušnog prostora Baltika (Baltic air policing), presreli i uništili dron koji je ušao u latvijski vazdušni prostor.

„Takvi incidenti s dronovima na istočnom krilu NATO-a pokazuju opasne i nepromišljene akcije Rusije, ali također ponovo pokazuju odlučnost i sposobnost NATO-a da odvrati i odbrani“, rekao je Rutte.

On je, međutim, upozorio da savez mora prilagoditi svoj odbrambeni pristup evoluirajućoj stvarnosti na bojnom polju.

„Očigledno, dugoročno gledano, ne možemo nastaviti obarati dronove veoma skupim presretačima“, kazao je Rutte. „Moramo pronaći neke tehnike presretanja koje su iste cijene kao i dronovi.“

Kulbergs je ponovio potrebu za brzom adaptacijom, rekavši da njegova vlada daje prioritet investicijama u ekonomski isplative antidron kapacitete, uporedo s povećanjem izdvajanja za odbranu.

„Prilagođavamo se prijetnjama u stvarnom vremenu investiranjem u isplative antidron kapacitete, i to je sada prioritet moje vlade kako bismo što brže donijeli sigurno nebo“, rekao je on.