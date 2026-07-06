Rutte navodi kompaniju ASELSAN kao jedan od hiljada primjera turskih odbrambenih firmi, ističući da je uloga Turske u Alijansi „zaista važna“

Šef NATO-a kaže da Alijansa „već ima korist“ od turske odbrambene industrije Rutte navodi kompaniju ASELSAN kao jedan od hiljada primjera turskih odbrambenih firmi, ističući da je uloga Turske u Alijansi „zaista važna“

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u ponedjeljak da NATO već ima korist od turske odbrambene industrijske proizvodnje, opisujući kompaniju ASELSAN kao jedan primjer među otprilike 3.000 odbrambenih kompanija koje posluju u toj zemlji, javlja Anadolu.

Na konferenciji za novinare uoči samita, Rutte je podvukao strateški značaj Turske unutar NATO-a, navodeći njen geografski položaj i brzorastuću bazu odbrambene industrije.

„NATO već uveliko profitira od onoga što Turska radi u pogledu odbrambenog industrijskog učinka“, rekao je Rutte novinarima.

„ASELSAN je jedan primjer, ali samo jedan od ukupno možda 3.000 kompanija, onih velikih poput ASELSAN-a, ali i srednjih i manjih kompanija. Turska već, kroz svoju odbrambenu industriju, podržava toliko drugih zemalja“, dodao je.

ASELSAN je među pet kompanija koje je prošle godine odabrala Agencija za podršku i nabavku NATO-a (NSPA) za fazu NATO-ovog koncepta modularne zračne odbrane. Kompanija također priprema nove isporuke sistema za identifikaciju „prijatelj ili neprijatelj“ (IFF) i komunikacijskih rješenja.

Rutte je također zahvalio turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdogan u i njegovom timu na domaćinstvu lidera Alijanse na mjestu koje je opisao kao „fantastično zdanje“.

Okrećući se širim odbrambenim prioritetima Alijanse, Rutte je pozvao saveznike da povećanu odbrambenu potrošnju pretvore u konkretne vojne sposobnosti.

„Saveznici moraju pretočiti našu ekonomsku moć u vojne sposobnosti“, rekao je, pozivajući članice da „stave novac u funkciju“ za dronove, projektile i presretače zračne odbrane.

Očekuje se da će ti napori zauzeti centralno mjesto u utorak na Forumu odbrambene industrije u okviru samita NATO-a, gdje će savezničke vlade i odbrambene kompanije otkriti nove odbrambene ugovore i multinacionalne industrijske inicijative.

„Objavit ćemo nove ugovore vrijedne desetine milijardi koji će obezbijediti ključnu opremu koja nam je potrebna za odvraćanje i odbranu. A onda će naše industrije, od Arkansasa do Ankare, udružiti svoje snage i pojačati opskrbu“, rekao je Rutte u obraćanju kojim je najavio forum.

- Odbrambena potrošnja, Kina i Ukrajina Rutte je kazao da su se saveznici na prošlogodišnjem samitu obavezali da će do 2035. godine trošiti 5% bruto domaćeg proizvoda na odbranu i da već ostvaruju značajan napredak ka tom cilju. Napomenuo je da evropski saveznici i Kanada sada investiraju oko 4% svog BDP-a u odbranu i sigurnost, dok istovremeno preuzimaju veće odgovornosti unutar NATO-a i kreću se ka izjednačavanju sa odbrambenom potrošnjom SAD-a.

Govoreći o Kini, Rutte je rekao da je najnovije lansiranje balističkih raketa Pekinga pokazalo zašto saveznici „ne mogu biti naivni u vezi s Kinom“, tvrdeći da su sigurnosna dešavanja u indo-pacifičkom i transatlantskom regionu sve više međusobno povezana.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Kina testno lansirala balističku raketu dugog dometa koja je nosila lažnu bojevu glavu u Tihi okean, u sklopu onoga što je Peking opisao kao rutinsku vojnu vježbu.

Osvrćući se na najnovije ruske napade na Ukrajinu, Rutte je rekao da Alijansa mora nastaviti podržavati Kijev, posebno jačanjem njegovih kapaciteta zračne odbrane.

On je ruske noćne raketne napade i napade dronovima na ukrajinske gradove opisao kao „još jedan užasan napad“ i rekao da svi saveznici moraju nastaviti pružati Ukrajini podršku koja joj je potrebna jer je „sigurnost Ukrajine tako blisko povezana s našom vlastitom“.

Ruske snage pokrenule su veliki napad na Ukrajinu u noći na ponedjeljak, ciljajući Kijev i druga područja, pri čemu su ukrajinski zvaničnici izvijestili o najmanje 20 poginulih osoba u Kijevu i okolini.

Šefovi država i vlada NATO-a sastaju se u Ankari 7. i 8. jula na samitu Alijanse za 2026. godinu, čiji je domaćin Turska. Dvodnevni samit bit će fokusiran na implementaciju obaveza o odbrambenoj potrošnji dogovorenih na samitu 2025. godine, nastavak vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Samit se održava usred obnovljene rasprave o podjeli transatlantskog tereta i kontinuirane neizvjesnosti oko rusko-ukrajinskog rata. Očekuje se da će na događajima u okviru samita učestvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.