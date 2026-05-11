Šef makedonske diplomatije Mucunski u Briselu: Proširenje imperativ i za EU i za zemlje kandidate

Ministar vanjskih poslova Timčo Mucunski iz Brisela je poručio da Evropska unija (EU) više ne smije tretirati Zapadni Balkan kao "sivu zonu" Evrope, upozorivši da proces proširenja mora biti oslobođen bilateralnih blokada i pretvoren u kredibilan sigurnosni i politički projekat za cijeli region, javlja Anadolu.

Mucunski učestvuje na sastanku Vijeća za vanjske poslove Evropske unije (EU) u Briselu, kojim predsjedava visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Prema saopćenju Ministarstva, u izjavi datoj prije početka sastanka, Mucunski je rekao da je proširenje imperativ i za EU i za zemlje kandidate, podvlačeći da se radi o tome da Zapadni Balkan prestane biti "siva zona" Evrope i da se stvori grupa zemalja sa jasnim i kredibilnim putem ka članstvu.

Naglasio je da je zemlja postigla konkretne rezultate u provedbi Reformske agende, posebno u posljednjih nekoliko mjeseci, podcrtavajući da je Sjeverna Makedonija 100 posto usklađena sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU.

"Naša poruka državama članicama je višedimenzionalna. Potrebno je odmaknuti se od bilateralizacije kriterija za članstvo, ali i ojačati angažman po pitanjima koja prevazilaze sam proces proširenja, posebno u oblastima sigurnosti i odbrane, ekonomije i trgovine, energetske sigurnosti, sigurnosti hrane i digitalizacije", naglasio je.

Na dnevnom redu Vijeća je rasprave o odnosima EU sa Zapadnim Balkanom, kao i aktuelna pitanja vanjske politike i sigurnosti od zajedničkog interesa, s posebnim naglaskom na dalje jačanje saradnje u oblasti vanjske politike, sigurnosti i odbrane, rusku agresiju na Ukrajinu, kao i šire regionalne posljedice aktuelnih globalnih dešavanja.

Mucunski je naglasio snažnu odlučnost države da bude pouzdan partner EU u suočavanju sa aktuelnim geopolitičkim izazovima.

Istovremeno, istakao je i važnost uključenosti regije u inicijative EU-a usmjerene na jačanje kolektivnih kapaciteta i otpornosti na vanjske sigurnosne prijetnje.

Ministri vanjskih poslova EU će danas na sastanku u Briselu razgovarati o situaciji na Bliskom istoku i u Ukrajini, a o odnosima s regijom na neformalnom doručku sa svojim kolegama iz šest zemalja Zapadnog Balkana. Sastanak će pratiti dijalog na visokom nivou između EU i Sirije i međunarodna konferencija o povratku ukrajinske djece.