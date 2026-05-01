Šef izraelske diplomatije: Aktivisti flotile pomoći za Gazu biće iskrcani na grčkoj obali Međunarodni komitet za probijanje opsade Gaze kaže da je Izrael oteo i nezakonito pritvorio između 178 i 180 aktivista nakon napada na 22 broda u flotili

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u četvrtak da će pritvoreni aktivisti iz Globalne flotile Sumud, koja je plovila prema Gazi, biti iskrcani na grčkoj obali u narednim satima.

U saopćenju na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Saar je rekao da se potez dešava u koordinaciji s vladom Grčke, nakon što su izraelske snage presrele flotilu u međunarodnim vodama blizu ostrva Krita.

Rekao je da je Izrael blokirao pokušaje probijanja njegove pomorske blokade Gaze i spriječio plovila da stignu do enklave, navodeći da su svi učesnici uklonjeni s brodova neozlijeđeni i prebačeni na izraelski brod prije njihovog povratka.

Flotila, dio misije Proljeće 2026 Globalne flotile Sumud, isplovila je iz Sicilije u Italiji u nedjelju noseći humanitarnu pomoć s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze.

Prema zvaničnicima flotile, brodovi su prevozili 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući i državljane Turske.

Ranije u četvrtak, Međunarodni komitet za probijanje opsade Gaze saopćio je da je Izrael oteo i nezakonito pritvorio između 178 i 180 aktivista nakon napada na 22 broda u flotili.

Komitet je Grčku označio kao direktno odgovornu, s obzirom na to da se upad dogodio unutar njenog pomorskog područja, i pozvao Atinu da odmah djeluje kako bi osigurala sigurnost plovila i spriječila daljnje napade.

Za sada nije bilo neposrednih komentara grčkih vlasti o tome da li je izraelski napad, izveden u međunarodnim vodama blizu grčkih teritorijalnih granica, proveden uz znanje Atine.

U međuvremenu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kritikovao je odluku svoje vlade da pusti učesnike flotile, navodeći da takav potez šalje poruku slabosti neprijateljima Izraela, javlja list "Yedioth Ahronoth".

Aktuelna misija predstavlja drugu inicijativu Globalne flotile Sumud, nakon prethodnog pokušaja u septembru 2025. godine koji je završio izraelskim presretanjem u međunarodnim vodama i pritvaranjem stotina međunarodnih aktivista.