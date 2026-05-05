Šef iranskog fudbalskog saveza kaže da učešće na Svjetskom prvenstvu zavisi od garancija FIFA-e Mehdi Taj upozorava da bi se tim mogao povući ako se suoči s ograničenjima ili "nepoštovanjem"

Šef Iranskog fudbalskog saveza izjavio je u utorak da se nacionalni tim priprema za učešće na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, ali da njegovo prisustvo zavisi od dobijanja čvrstih garancija od upravnog tijela FIFA-e.

U razgovoru za državnu televiziju IRIB, Mehdi Taj je rekao da tim planira održati trening kamp u Turskoj nakon kratke pauze, prije nego što krene na turnir.

Rekao je da će učešće zavisiti od obezbjeđivanja uvjeravanja na planiranom sastanku s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom i generalnim sekretarom Mattiasom Grafstromom kako bi se izbjegli problemi slični nedavnom incidentu u Kanadi.

Taj je rekao da iranski zvaničnici očekuju garancije da se tim neće suočiti s ograničenjima ulaska ili onim što je opisao kao "nepoštovanje", posebno prema iranskim državnim institucijama.

"Nemamo problema sa Sjedinjenim Američkim Državama. Idemo na Svjetsko prvenstvo jer smo se kvalifikovali. Naš domaćin je FIFA, a ne neka određena zemlja", rekao je.

Dodao je da Iran planira dvije prijateljske utakmice u Turskoj i jednu u Sjedinjenim Američkim Državama prije turnira.

Ove izjave dolaze nakon što su se iranski fudbalski zvaničnici vratili kući bez prisustva Kongresu FIFA-e u Kanadi, uprkos tome što su imali važeće vize, prema izvještajima iranskih medija.

Taj i generalni sekretar Hedayat Mombeini putovali su preko Turske kako bi prisustvovali sastanku Azijske fudbalske konfederacije i Kongresu FIFA-e u Kanadi, ali im je po dolasku odbijen ulazak.

Iranski mediji su incident opisali kao politički motivisan, dok je kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand rekla da možda nije bio namjeran.

FIFA je kasnije izrazila žaljenje zbog incidenta i naznačila da će biti organizovan poseban sastanak sa iranskim zvaničnicima.

Do ovog incidenta došlo je uoči Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, koje će u junu zajednički organizovati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Američki zvaničnici su rekli da se ne očekuje da će se iranski sportisti suočiti sa ograničenjima, iako bi neke osobe u pratnji mogle biti pogođene.

Predsjednik FIFA-e je rekao da se očekuje učešće Irana, napominjući da se tim kvalifikovao za turnir.