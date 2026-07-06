Redovno razgovaram o pitanjima vezanim za Svjetsko prvenstvo u fudbalu s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, i... primio sam poziv od predsjednika Donalda Trumpa, baš kao što primam pozive od šefova država, kaže Infantino

Šef FIFA-e brani nezavisnost disciplinskih organa u slučaju crvenog kartona Baloguna Redovno razgovaram o pitanjima vezanim za Svjetsko prvenstvo u fudbalu s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, i... primio sam poziv od predsjednika Donalda Trumpa, baš kao što primam pozive od šefova država, kaže Infantino

Predsjednik FIFA-e branio je u ponedjeljak nezavisnost disciplinskih organa svjetske fudbalske vlasti nakon kritika na račun odluke o suspenziji automatske kazne od jedne utakmice neigranja za američkog napadača Folarina Baloguna, potvrdivši da je o tom pitanju razgovarao s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, javlja Anadolu.

Pravosudni organi FIFA-e „djeluju autonomno, primjenjuju Disciplinski kodeks FIFA-e i odlučuju o predmetima na osnovu važećih propisa i specifičnih činjenica koje su pred njima“, naveo je Gianni Infantino u saopštenju objavljenom na FIFA-inom nalogu na američkoj društvenoj mreži X, priznajući da je vidio komentare o kontroverznoj odluci.

Nezavisnost organa FIFA-e „od suštinskog je značaja za kredibilitet i integritet fudbala“, dodao je on.

O svom kontaktu s Trumpom, koji je protestovao protiv kazne od jedne utakmice, Infantino je rekao: „Da, redovno razgovaram o pitanjima vezanim za Svjetsko prvenstvo u fudbalu s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, i u vezi s ovim pitanjem, primio sam poziv od predsjednika Donalda Trumpa, baš kao što primam pozive od šefova država, vladinih zvaničnika, fudbalskih aktera i poslovnih rukovodilaca iz cijelog svijeta o mnogim različitim pitanjima.“

Kazao je da je rekao Trumpu da je slučaj predmet tekućeg pravnog procesa pred nezavisnim organima FIFA-e i da će biti riješen u dogledno vrijeme.

„Čitam odluke Disciplinske komisije FIFA-e kada budu objavljene. Ponekad sam iznenađen njima. Ponekad se slažem s njima, a ponekad ne slažem“, dodao je, rekavši da uvijek poštuje takve odluke bez obzira na lično mišljenje.

Prošle sedmice, Balogun je isključen direktnim crvenim kartonom nakon faula nad bosanskohercegovačkim reprezentativcem Tarikom Muharemovićem u pobjedi SAD-a od 2:0 u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

FIFA je u nedjelju objavila da je Balogunova suspenzija stavljena na čekanje uz uslovni period od godinu dana, čime je 25-godišnjem napadaču omogućeno da igra u ponedjeljak u utakmici osmine finala protiv Belgije u Seattleu.

Fudbalski savez Belgije saopštio je u nedjelju da je „zapanjen“ odlukom FIFA-e da Baloguna učini dostupnim za utakmicu protiv belgijske reprezentacije uprkos njegovom crvenom kartonu u prethodnoj rundi.

UEFA, krovno tijelo evropskog fudbala, također je izdala oštro saopštenje u kojem navodi da je suspenzija automatske kazne „prešla crvenu liniju“, tvrdeći da suspenzija od jedne utakmice nakon crvenog kartona „nije diskreciona opcija“ i upozoravajući da ova odluka narušava integritet turnira.