Šef Evropskog vijeća kaže da se stvarni mir na Bliskom istoku može postići samo dosljednom odbranom međunarodnog prava

Antonio Costa i Ursula von der Leyen poručili da je prerano razmatrati ublažavanje sankcija Iranu

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa izjavio je u petak da se stvarni mir na Bliskom istoku može postići samo dosljednom i principijelnom odbranom međunarodnog prava.

Govoreći nakon neformalnog sastanka lidera EU-a, zajedno s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i liderom grčkih Kiprana Nikosom Christodoulidesom, Costa je rekao da Evropa djeluje u izazovnom sigurnosnom okruženju koje zahtijeva viziju od 360 stepeni za održivi mir i sigurnost.

"Evropska unija nije dio sukoba, ali će biti dio rješenja", rekao je Costa, referirajući se na tekuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Libana i Irana.

Pozdravio je nedavna primirja između SAD-a, Irana, Izraela i Libana, nazivajući ih pozitivnim razvojem događaja, ali je naglasio da sve strane sada moraju u dobroj vjeri raditi na postizanju mira.

"Dok podržavamo diplomatske napore ka postizanju pregovaranog rješenja ovog sukoba, naši principi su jasni. Stvarni mir može se postići samo dosljednom i principijelnom odbranom međunarodnog prava", dodao je.

Von der Leyen je izjavila da su lideri EU-a započeli rasprave o klauzuli uzajamne odbrane iz ugovora EU-a, opisujući je kao vrlo snažnu u principu, ali nedovoljno razjašnjenu u pogledu operativnih procedura.

Dodala je da se rad nastavlja s visokom predstavnicom EU-a za vanjsku politiku Kajom Kallas i komesarom za odbranu na definiranju odgovornosti i mehanizama koordinacije.

Govoreći o Iranu, Von der Leyen je rekla da svako ublažavanje sankcija EU-a mora biti strogo uslovljeno.

"Smatramo da ublažavanje sankcija treba biti uslovljeno provjerom deeskalacije, posebno napretkom u međunarodnim naporima za obuzdavanje nuklearne prijetnje, kao i promjenama u represiji nad vlastitim stanovništvom", rekla je.

Costa je podržao ovaj stav, rekavši da je prerano razmatrati ublažavanje sankcija, naglašavajući da svaki diplomatski proces mora obuhvatiti ne samo iranski nuklearni program već i aktivnosti balističkih projektila te regionalne posredničke grupe.

Ranije u petak, njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Iran da nastavi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da su evropske zemlje spremne postepeno ublažiti sankcije ako Teheran konstruktivno učestvuje i ako se postigne sveobuhvatan sporazum.