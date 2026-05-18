Kijev je spreman bez odlaganja otvoriti novo, obostrano korisno poglavlje u ukrajinsko-mađarskim odnosima, saopćio je u ponedjeljak šef ukrajinske diplomatije Andrii Sibiha.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Sibiha rekao je da je tokom vikenda imao konstruktivan i sadržajan telefonski razgovor s mađarskom kolegicom Anitom Orban.

Sibiha je naveo da su se dvoje ministara vanjskih poslova dogovorili da već ove sedmice održe rundu stručnih ukrajinsko-mađarskih konsultacija kako bi se pronašla praktična i održiva rješenja za mađarsku manjinu u ukrajinskoj regiji Zakarpatiji, što bi, kako je rekao, koristilo objema zemljama i bilateralnim odnosima.

Ministri su također razgovarali o pitanju puta Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i o širim regionalnim, evropskim i međunarodnim temama, naveo je iybiha na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je spremnost za unapređenje saradnje s Mađarskom u aprilu nakon pobjede stranke Tisza mađarskog premijera Petera Magyara na parlamentarnim izborima.