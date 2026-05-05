Johann Wadephul pozvao na hitno poboljšanje humanitarne pomoći za Palestince u Gazi i ponovio protivljenje Berlina de facto aneksiji Zapadne obale

Šef diplomatije Njemčake oštro kritikovao izraelskog kolegu zbog situacije u Gazi i na Zapadnoj obali Johann Wadephul pozvao na hitno poboljšanje humanitarne pomoći za Palestince u Gazi i ponovio protivljenje Berlina de facto aneksiji Zapadne obale

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul pozvao je u utorak Izrael da značajno poveća humanitarnu pomoć za Pojas Gaze i upozorio na poteze koji bi mogli dovesti do de facto aneksije okupirane Zapadne obale.

Wadephul je ponovio čvrstu posvećenost Njemačke sigurnosti Izraela, ali je istovremeno izrazio zabrinutost zbog politike koju provodi Izrael.

„U našim razgovorima smo, između ostalog, razgovarali o situaciji u Gazi“, rekao je Wadephul novinarima nakon sastanka sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom u Berlinu. „Težak položaj više od dva miliona ljudi u Pojasu Gaze, koji se nije poboljšao, ne smije biti u sjeni sukoba u Iranu.“

Wadephul je naglasio da se humanitarna pomoć za Palestince „mora hitno poboljšati“, da treba otvoriti više graničnih prelaza i da humanitarni radnici moraju imati uslove za obavljanje svog posla. Također je potaknuo napredak u provođenju mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu u 20 tačaka.

– „Ne možemo prihvatiti de facto aneksiju“ -

Šef njemačke diplomatije ponovio je stav Berlina da samo rješenje s dvije države može riješiti izraelsko-palestinski sukob i donijeti trajni mir u regiji.

„Preduslov za to je da ova perspektiva mira ne bude opstruisana i da se na terenu ne stvaraju činjenice koje bi spriječile uspostavljanje palestinske države“, rekao je on, dodajući da Berlin sa „velikom zabrinutošću“ posmatra kontinuirane aktivnosti Izraela na izgradnji naselja.

„Ne možemo prihvatiti de facto aneksiju dijelova Zapadne obale“, naglasio je Wadephul. „Jasno odbacujemo nasilje koje pojedini naseljenici na Zapadnoj obali vrše nad palestinskim civilnim stanovništvom i očekujemo da izraelska pravna država kazni ove zločine.“