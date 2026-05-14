Šef Centralne komande SAD-a tvrdi da je Iran imao visoko obogaćeni uranijum prije rata Admiral Brad Cooper kazao je senatorima da su iranske vojne sposobnosti znatno narušene američkim i izraelskim napadima

Iran je posjedovao visoko obogaćeni uranijum prije nego što su SAD i Izrael ranije ove godine zaratili protiv te zemlje, rekao je u četvrtak zastupnicima šef Centralne komande SAD-a, javlja Anadolu.

Na pitanje senatora u Odboru za oružane snage Senata da li Iran ima uranijum obogaćen do 60 posto, admiral Brad Cooper je rekao: "Da, gospodine. Jesu."

Cooper je tvrdio da ne postoji civilna upotreba za uranijum obogaćen do tog praga i rekao je da je rat povećao vrijeme potrebno Iranu da razvije nuklearno oružje.

Visoki vojni zvaničnik odbio je da komentariše kada je upitan da li bi obezbjeđivanje nuklearnog materijala zahtijevalo od SAD-a da angažuje snage na terenu u Iranu.

Cooper je tvrdio da je Iran krajem 2025. godine dramatično povećao svoj program balističkih raketa, ali je tvrdio da su njegovi kapaciteti u svim oblastima znatno narušeni američkim i izraelskim napadima.

"Počevši od otprilike novembra i decembra, počeli smo vidjeti porast iranskih sposobnosti i namjere da proizvodi više balističkih raketa", rekao je.

"Iran je imao velike kapacitete za proizvodnju balističkih raketa izvan kojih se potencijalno mogao braniti. Mislim da je to vrlo važna stvar. Druga stvar je da su ti kapaciteti praktično eliminisani."

Iranu će trebati godine da obnovi svoje programe balističkih raketa i dronova, a Teheranu puna generacija da obnovi svoju mornaricu, rekao je Cooper.

Naveo je da kao dodatni rezultat rata, Iran više nije u mogućnosti da pomaže svojim regionalnim saveznicima, uključujući libanski Hezbollah i jemenske pobunjenike Hute.

"Dok danas sjedimo ovdje, oni nisu u mogućnosti da obezbjeđuju resurse i snabdijevaju Hezbollah, Hamas ili Hute", rekao je kao odgovor na pitanje senatora Toma Cottona.

Pakistan je 8. aprila posredovao u postizanju dvosedmičnog primirja između SAD-a i Irana, nakon čega su uslijedili ključni razgovori u Islamabadu kojima su prisustvovale visoke delegacije iz obje zemlje 11. i 12. aprila.

Međutim, nijedna strana nije uspjela postići dogovor o okončanju rata.

Dvije strane od tada razmjenjuju formule i kontraformule kako bi postigle kompromis i nastavile drugu rundu direktnih pregovora o okončanju sukoba koji je već poremetio globalne opskrbe energijom i svakodnevni život u cijeloj regiji.