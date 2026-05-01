Meta bi, prema navodima Fox Newsa, mogli biti „preostali vojni kapaciteti, rukovodstvo i infrastruktura“ Irana

Šef CENTCOM-a informisao Trumpa o mogućem „završnom udaru“ protiv Irana Meta bi, prema navodima Fox Newsa, mogli biti „preostali vojni kapaciteti, rukovodstvo i infrastruktura“ Irana

BRISEL (AA) – Komandant američke Centralne komande (CENTCOM) informisao je predsjednika Donalda Trumpa o mogućim opcijama za „završni udar“ protiv Irana, objavio je u četvrtak Fox News.

Admiral Brad Cooper predstavio je moguće scenarije tokom brifinga s Trumpom u Situacionoj sobi, uključujući „kratak i snažan talas udara“ ukoliko predsjednik odluči da obnovi borbene operacije.

Prema izvještaju, potencijalne mete uključuju „preostale vojne kapacitete, rukovodstvo i infrastrukturu“ Irana.

Pentagon također razmatra raspoređivanje naprednih sistema naoružanja, uključujući novi hipersonični projektil poznat kao „Dark Eagle“, navodi Fox News.

Ovaj sistem, kako se navodi, može gađati ciljeve udaljene do 2.000 milja (3.218 kilometara), uključujući preostne lansere balističkih projektila.

Dodaje se da bombarderi B-1B Lancer, koji mogu nositi do 5.000 funti hipersoničnog naoružanja, povećavaju svoje prisustvo u regionu i sposobni su nositi veliki borbeni teret.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, nakon čega je Teheran uzvratio napadima na američke saveznike u Zaljevu i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. i 12. aprila održani pregovori u Islamabadu, ali dogovor nije postignut.

Trump je kasnije jednostrano produžio primirje bez utvrđivanja novog vremenskog okvira, na zahtjev Pakistana.