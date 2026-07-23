Ed Miliband poručio da Velika Britanija ostaje privržena centralnoj ulozi ASEAN-a te podržava diplomatska rješenja za Gazu, Iran i Ukrajinu

Šef britanske diplomatije obećao dugoročnu posvećenost ASEAN-u i pozvao na mirno rješavanje sporova Ed Miliband poručio da Velika Britanija ostaje privržena centralnoj ulozi ASEAN-a te podržava diplomatska rješenja za Gazu, Iran i Ukrajinu

Novi ministar vanjskih poslova Velike Britanije Ed Miliband u srijedu je ponovio dugoročnu posvećenost svoje zemlje Asocijaciji država jugoistočne Azije (ASEAN), obećavši jačanje saradnje s regionalnim blokom i pozvavši na mirno rješavanje međunarodnih sporova.

Govoreći na ministarskom sastanku ASEAN – Velika Britanija u Manili, tokom svoje prve službene posjete inostranstvu otkako je preuzeo dužnost, Miliband je rekao da njegova posjeta potvrđuje značaj koji London pridaje partnerstvu s ovim regionalnim blokom od 11 članica.

Njegove izjave objavio je britanski Ured za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj.

“Smatrao sam veoma važnim da odmah dođem na sastanak ministara vanjskih poslova ASEAN-a kao znak solidarnosti sa zemljama ASEAN-a“, rekao je Miliband.

“Najvažnija poruka koju danas želim prenijeti jeste posvećenost Velike Britanije ASEAN-u i naša dugoročna opredijeljenost za to partnerstvo“, dodao je.

Povodom pete godišnjice partnerskog dijaloga između ASEAN-a i Velike Britanije, Miliband je pozdravio usvajanje novog petogodišnjeg plana djelovanja te ponovio britansku podršku centralnoj ulozi ASEAN-a i regionalnom poretku zasnovanom na pravilima.

Govoreći o Bliskom istoku, rekao je da će Velika Britanija nastaviti raditi na pravednom i trajnom miru nakon priznanja Države Palestine, pozivajući međunarodnu zajednicu da ne izgubi iz vida stradanje ljudi u Gazi i na Zapadnoj obali, uz nastojanje da se osigura sigurnost i Palestincima i Izraelcima.

Osvrnuvši se na sukob između SAD-a i Irana, Miliband je pozdravio memorandum o razumijevanju koji su Washington i Teheran potpisali u junu, ali je osudio kasnije iranske napade na brodove i partnerske zemlje u Zaljevu.

Naglasio je da će Velika Britanija raditi na smirivanju sukoba i pronalaženju diplomatskog rješenja, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i zaštitu slobode plovidbe.

Miliband je također ponovio kontinuiranu podršku Velike Britanije Ukrajini u njenoj odbrani od “ničim izazvane i unaprijed planirane ruske agresije“.

Dodao je da se Velika Britanija nada da će postati stalna članica Regionalnog foruma ASEAN-a, koji je opisao kao važnu platformu za dijalog i saradnju.