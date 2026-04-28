Đurić u Jerusalemu razgovarao s Netanyahuom o jačanju saradnje Srbije i Izraela

Elvır Hodzıc
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se danas u Jerusalemu s premijerom Benjaminom Netanyahuom, s kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, pokretanju strateškog dijaloga, produbljivanju ekonomske saradnje, kao i o aktuelnim globalnim temama.
Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, sastanak je održan nakon prve sjednice strateškog dijaloga između Srbije i Izraela.
Tokom razgovora, posebna pažnja posvećena je značaju uspostavljanja strateškog dijaloga, koji je ocijenjen kao historijski korak naprijed i snažna poruka jačanja odnosa dvije zemlje.
Zvaničnici su istakli i opredijeljenost za daljnje jačanje ekonomske saradnje i političkog partnerstva između dvije zemlje.