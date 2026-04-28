Đurić u Jerusalemu razgovarao s Netanyahuom o jačanju saradnje Srbije i Izraela Fokus na strateškom dijalogu, ekonomskoj saradnji i unapređenju bilateralnih odnosa

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Marko Đurić sastao se danas u Jerusalemu s premijerom Benjaminom Netanyahuom, s kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, pokretanju strateškog dijaloga, produbljivanju ekonomske saradnje, kao i o aktuelnim globalnim temama.

Kako je saopćilo Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, sastanak je održan nakon prve sjednice strateškog dijaloga između Srbije i Izraela.

Tokom razgovora, posebna pažnja posvećena je značaju uspostavljanja strateškog dijaloga, koji je ocijenjen kao historijski korak naprijed i snažna poruka jačanja odnosa dvije zemlje.

Zvaničnici su istakli i opredijeljenost za daljnje jačanje ekonomske saradnje i političkog partnerstva između dvije zemlje.