Đurić u Briselu: Želimo da EU što prije uključi naš region u šengenski prostor Ministar vanjskih poslova Srbije u Briselu zatražio hitno otvaranje šengenskog prostora za region, tvrdeći da bi to donijelo desetine milijardi eura nove ekonomske aktivnosti i smanjilo regionalne tenzije

Ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Briselu da je ključna poruka Srbije na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije i Zapadnog Balkana, a uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove, bila da bi Evropa trebalo da ubrza proces integracija kao i da što brže otvori šengenski prostor za region Balkana, javlja Anadolu.



"Frustrirajuće je da imamo tvrde granice na svakih 150 do 200 kilometara koje bukvalno prekidaju krvotok i život ljudi, porodica, ali i ekonomije, turizma, svega drugog, i nema nijednog razloga da Evropa već ovog ljeta ne omogući da se otključa pun potencijal uključivanja našeg regiona u Šengen", kazao je Đurić novinarima u Briselu.



Prema njegovim riječima, otvaranje punog potencijala Šengena u regionu, direktno bi dovelo do 50 milijardi eura nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo sigurnost Evropske unije i cijelog našeg kontinenta.



"Naprotiv, smanjilo bi tenzije u našem regionu i bilo bi jako korisno, kao što smo i za brzo uključivanje našeg regiona u zajednički ekonomski prostor", rekao je Đurić.



Istakao je da je poruka Srbije bila i da rapidne promjene u svijetu nalažu da Unija u svoje redove bez odlaganja primi države koje još nisu članice.



Đurić je ocijenio da Evropa danas, suočena sa širim nizom izazova, zaista radi na tome da ubrza proces proširenja EU i naglasio da je poruka Srbije bila i da ona želi da vidi što je moguće brže otvaranje šengenskog prostora za sve zemlje regiona.



"Nadam se da će naš proces evropskih integracija da nastavi da napreduje, bez obzira na sve ideološke ponekad i politički motivisane pritiske kojima je naša zemlja iz pojedinih centara nerijetko izložena", rekao je Đurić.



Govoreći o temama sastanka, ocijenio je da "moramo da se adaptiramo na globalne okolnosti" koje su, kako kaže, zaista bez presedana.



"Ja sam govorio o tome da nije bilo generacije koja se istovremeno suočila sa usponom vještačke inteligencije koji je ekvivalent novoj industrijskoj revoluciji, usponom društvenih mreža koji je ekvivalent onome što je bila Gutenbergova presa i pronalazak štamparske mašine, i da u isto to vrijeme imamo potpuni prekid ili promjenu globalnog geopolitičkog poretka", rekao je Đurić.



Istakao je da se Srbija izdvaja među državama koje još uvijek nisu članice EU, po ekonomskim, demografskim i geopolitičkim karakteristikama, kao zemlja koja ima 53 posto regionalne ekonomije i kao zemlja koja najbrže raste kada je riječ o ekonomiji u prethodnih više od jedne decenije.



Dodao je i da je na sastanku govorio o situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje je, kako je rekao, nastojao da na pristojan način zaštiti srpski interes od onih koji žele da prikažu samo bh. entitet Republika Srpska kao jedinog ili kao glavnog krivca za teške unutrašnje odnose u BiH.



"Srbija je uvijek bila na strani stabilnosti, uvijek bila i ostala na strani Dejtonskog sporazuma, ali Srbija najčvršće moguće stoji na stanovištu da narodi u Bosni i Hercegovini treba da budu ti koji opredjeljuju sudbinu ove države, ne bilo ko sa strane", poručio je.



Naglasio je da je strana pomoć uvijek dobrodošla, ali da težišni posao mora da bude obavljen između političkih aktera u BiH.



"Ponavljam, Srbija je pokazala u prethodne tri decenije koliko doprinosi toj normalizaciji odnosa, sprečavajući na neki način da stvari odu izvan kontrole, barem kada je riječ o onome na šta mi možemo da utičemo", rekao je Đurić.



Dodao je da je tokom sastanka bilo diskusije i o drugim otvorenim pitanjima u regionu, kao i o dijalogu Beograda i Prištine, ističući da je podsjetio da Zajednica srpskih opština nije formirana duže od jedne decenije, kao i da je to bila obaveza koja je u Briselu potpisana i dogovorena.



"Bio sam i svjedok toga 19. aprila 2013. godine. Predstavnici Prištine pokušali su da Srbiju okrive za različite regionalne probleme i prikažu je kao izvor nestabilnosti u našem regionu", rekao je Đurić.