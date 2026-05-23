Đedović Handanović: Napreduju pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u, Srbija insistira na radu Rafinerije Pančevo

Pregovori o prodaji ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) napreduju, a broj otvorenih pitanja se postepeno smanjuje, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović, ističući da je nastavak rada Rafinerije u Pančevu prioritet za državu.

Kako je rekla za Tanjug, američka kancelarija OFAC dala je dodatne dvije sedmice za završetak pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta o prodaji većinskog udjela u NIS-u.

"Postoji još nekoliko otvorenih tehničkih pitanja za koja se očekuje da budu zatvorena u naredne dvije sedmice. Pregovori su intenzivni i obje strane pokazuju interes da dođu do kompromisa", rekla je Đedović Handanović.

Prema njenim riječima, Srbija je u više navrata razmjenjivala odgovore sa MOL-om o ključnim pitanjima budućeg poslovanja NIS-a, uključujući rad Rafinerije Pančevo i stabilnost snabdijevanja domaćeg tržišta.

"Nećemo ugroziti naše interese. Rafinerija mora nastaviti rad u kapacitetu dovoljnom za snabdijevanje tržišta Srbije", naglasila je ministrica, dodajući da država želi da NIS ostane dominantna kompanija na domaćem tržištu.

Ona je navela da je mađarska kompanija izrazila interes i za nastavak rada Petrohemije, koja posluje u okviru NIS-a, uz mogućnost dodatnih ulaganja ukoliko budu ekonomski opravdana.

Đedović Handanović je za Tanjug potvrdila je i da Srbija ostaje pri planu kupovine dodatnih pet posto akcija NIS-a, dok se paralelno vode razgovori o akcionarskom ugovoru.

Govoreći o mogućem ulasku kompanije ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u vlasničku strukturu NIS-a, ministrica je rekla da očekuje podršku Emirata zbog dobrih bilateralnih odnosa dvije zemlje.

"Građani mogu biti sigurni da ćemo zaštititi interese Srbije, osigurati stabilno tržište i izbjeći nestašice ili nagli rast cijena energenata", poručila je.

Mađarski MOL saopćio je u petak da je od OFAC-a dobio licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog ruskog udjela u NIS-u do 6. juna.

SAD je uveo sankcije NIS-u u oktobru 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva, a za realizaciju transakcije neophodna je saglasnost OFAC-a.