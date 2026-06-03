Nastavljaju se aktivni pregovori Gaspromnjefta i MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u srbijanskom NIS-u, rekla ministrica

Đedović Handanović: MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za okončanje pregovora o kupovini ruskog udjela u NIS-u Nastavljaju se aktivni pregovori Gaspromnjefta i MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u srbijanskom NIS-u, rekla ministrica

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubrakva Đedović Handanović kazala je kako je mađarska naftna kompanija MOL zatražila od američkog Ureda za kontrolu stranih sredstava (OFAC) još 30 dana kako bi okončao pregovore o kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije (NIS), javlja Anadolu.



"Gospodin Đukov je potvrdio da se nastavljaju aktivni pregovori između Gaspromjefta i mađarskog MOL-a i da je MOL danas OFAC-u uputio zahtev za dodatno vreme za završetak tih pregovora", kazala je Đedović Handanović koja je u ruskom Sankt Peterburgu.



Podsjetila je kako rok za pregovore o preuzimanju ruskog udjela u srbijanskoj naftnoj kompaniji ističe 6. juna.



"Oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, Žolt Hernadi."



Istakla je da sa mađarske strane svakako postoji volja da se nađe rješenje.



"Ono što mi je takođe potvrdio gospodin Đukov je da će NIS tražiti dodatno produženje operativne licence koja ističe 16. juna", navela je ministrica.



Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025, ranije je produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture do 6. juna. OFAC je prethodno izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta. U toku su pregovori između Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u.