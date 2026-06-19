Napetosti unutar vladajuće Laburističke stranke pojačane nakon pobjede Andyja Burnhama, uz očekivanja da bi mogao izazvati premijera Keira Starmera na čelu stranke

Članovi vlade očekuju da Starmera predstavi plan odlaska nakon dopunskih izbora koje je dobio mogući izazivač Napetosti unutar vladajuće Laburističke stranke pojačane nakon pobjede Andyja Burnhama, uz očekivanja da bi mogao izazvati premijera Keira Starmera na čelu stranke

Očekuje se da će visokopozicionirani članovi kabineta britanskog premijera Keira Starmera kasnije u petak poručiti da bi trebao početi utvrđivati vremenski okvir za povlačenje s funkcije, nakon pobjede Andyja Burnhama na dopunskim izborima, čime se Burnham pozicionirao kao mogući izazivač Starmerovom premijerskom mandatu.

Prema pisanju londonskog lista “Times“, Starmer će dan provesti u nizu sastanaka i telefonskih razgovora s ministrima i zastupnicima vladajuće Laburističke stranke, pokušavajući učvrstiti podršku svom vodstvu.

Međutim, više članova kabineta navodno planira lično mu poručiti da je njegovo vrijeme isteklo te zagovarati ono što opisuju kao uređenu tranziciju.

Neki ministri već su iznijeli slične stavove, uključujući ministra energetike Eda Milibanda i ministricu unutrašnjih poslova Shabanu Mahmood.

Na dopunskim izborima, laburista Andy Burnham ostvario je uvjerljivu pobjedu osvojivši nešto više od polovine glasova.

Završio je s više od 9.000 glasova prednosti u odnosu na kandidata stranke Reform UK te povećao udio glasova svoje stranke za oko 20 procentnih poena. Nakon objave rezultata izjavio je da će predstaviti novi put za Britaniju.

Pritisak na Starmera dodatno je porastao nakon ovog rezultata, a izvještaji sugeriraju da oko 100 zastupnika Laburističke stranke sada traži njegovu ostavku.

Starmer je rekao da bi učestvovao u unutarstranačkim izborima za lidera ukoliko bi oni bili pokrenuti, iako Burnham nije naznačio da namjerava pokrenuti takav izazov.