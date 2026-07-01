Američka mornarička komanda navodi da nema naznaka da je vanjski napad izazvao hitni slučaj

Član posade nestao nakon što je američki mornarički helikopter izvršio "prisilno slijetanje" u Arapskom moru Američka mornarička komanda navodi da nema naznaka da je vanjski napad izazvao hitni slučaj

Helikopter američke mornarice izvršio je prisilno slijetanje na vodu u Arapskom moru, pri čemu je jedan član posade nestao, saopćila je u srijedu Komanda američkih pomorskih snaga (NAVCENT).

"Dana 1. jula u 3:30 po istočnom vremenu, posada helikoptera MH-60S Sea Hawk, dodijeljenog nosaču aviona USS George H.W. Bush (CVN 77), izvela je hitno slijetanje na vodu u Arapskom moru", navodi NAVCENT u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

NAVCENT je saopćio da nema naznaka da je hitni slučaj izazvan neprijateljskim djelovanjem, dodajući da su tri od četiri člana posade helikoptera spašena i nalaze se u stabilnom stanju na brodu nosača aviona.

Navodi se i da američke mornaričke snage u regiji nastavljaju potragu za nestalim članom posade, te da se uzrok incidenta još uvijek istražuje.