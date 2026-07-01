Član posade nestao nakon što je američki mornarički helikopter izvršio "prisilno slijetanje" u Arapskom moru

Berk Kutay Gökmen
01. juli 2026.•Ažuriranje: 01. juli 2026.
Helikopter američke mornarice izvršio je prisilno slijetanje na vodu u Arapskom moru, pri čemu je jedan član posade nestao, saopćila je u srijedu Komanda američkih pomorskih snaga (NAVCENT).
"Dana 1. jula u 3:30 po istočnom vremenu, posada helikoptera MH-60S Sea Hawk, dodijeljenog nosaču aviona USS George H.W. Bush (CVN 77), izvela je hitno slijetanje na vodu u Arapskom moru", navodi NAVCENT u saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
NAVCENT je saopćio da nema naznaka da je hitni slučaj izazvan neprijateljskim djelovanjem, dodajući da su tri od četiri člana posade helikoptera spašena i nalaze se u stabilnom stanju na brodu nosača aviona.
Navodi se i da američke mornaričke snage u regiji nastavljaju potragu za nestalim članom posade, te da se uzrok incidenta još uvijek istražuje.