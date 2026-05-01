Član Palestinskog fudbalskog saveza podržao Rajouba: Odbijanje rukovanja je pobjeda za palestinsku krv

Član Palestinskog fudbalskog saveza izjavio je da je odbijanje njegovog predsjednika, Jibrila Rajouba, da se rukuje s izraelskim kolegom na sastanku FIFA-e „predstavlja svakog slobodnog Palestinca“ i „pobjedu za palestinsku krv“, prenosi Anadolu.

Tayseer Nasrallah je za Anadolu rekao da Rajoubov stav tokom kongresa FIFA-e u Kanadi „predstavlja svakog slobodnog Palestinca i predstavlja poziciju koja je stala u odbranu palestinske krvi koju je prolila izraelska vlada“.

On je rekao da ovaj potez „također predstavlja pobjedu za palestinsku krv, u svjetlu zločina koje je počinila izraelska vlada“, dodajući da je rukovodstvo Izraelskog fudbalskog saveza „dio izraelskog sistema koji je vodio genocidni rat protiv našeg naroda u Pojasu Gaze i nastavlja s kršenjima na Zapadnoj obali i u Gazi“.

Nasrallah je rekao da je Rajoubov postupak bio „stav oslobođen bilo kakvih političkih ili protokolarnih razmatranja i da je utjelovio stav svakog Palestinca koji se zalaže za palestinska prava“.

Što se tiče pitanja klubova u ilegalnim naseljima, on je rekao da je Palestinski fudbalski savez ranije podnio prigovore FIFA-i, ali da postoji „oklijevanje i nedostatak volje međunarodnog tijela da donese odluke o zabrani igranja klubova iz naselja na okupiranim palestinskim teritorijama iz 1967. godine, ili da ih klasifikuje kao dio izraelskog saveza“.

„Na svakom kongresu FIFA-e naglašavamo potrebu da se klubovima iz naselja zabrani igranje na okupiranim palestinskim teritorijama, jer su to okupirane zemlje prema međunarodnom pravu. FIFA mora odgovoriti na ovaj palestinski zahtjev, jer je u skladu s međunarodnim legitimitetom.“

On je rekao: „Odugovlačenje, odgađanje i cjenkanje o ovom pitanju sugerišu pristrasnost prema Izraelcima“, naglašavajući da ovo pitanje „treba riješiti kako bismo mogli reći da je FIFA zauzela stav koji je u skladu s njenim principima i odlukama“.

Rajoub je odbio da se rukuje s predstavnikom Izraelskog fudbalskog saveza Bassemom Sheikhom Suleimanom tokom 76. kongresa FIFA-e u Vancouveru, Kanada, nakon što ga je na binu pozvao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poslije njegovog govora.

Rajoub je kasnije podijelio video na Facebooku, u kojem je navedeno: „Sa platforme FIFA-e zauzeli smo jasan i principijelan stav odbijanjem rukovanja s predstavnikom izraelskog saveza.“

On je rekao da je to „bila potvrda da nacionalno dostojanstvo nije podložno protokolarnim razmatranjima iz poštovanja prema svetosti krvi našeg naroda, uključujući naše sportiste“.

U obraćanju kongresu, Rajoub je rekao da će se palestinski savez žaliti Sudu za sportsku arbitražu (CAS) zbog odluke FIFA-e da ne preduzme mjere u vezi s kršenjima povezanim s izraelskim klubovima u ilegalnim naseljima.

On je rekao da je formalna žalba podnesena 22. aprila 2026. godine, u koraku usmjerenom na „ispravljanje kursa“ i osiguravanje da se pravila primjenjuju jednako na sve saveze bez izuzetka.

Dodao je da je Vijeće FIFA-e 19. marta odlučilo da ne postupi po palestinskom prijedlogu, iako je kaznilo izraelski savez zbog diskriminacije, što je nazvao „kontradikcijom između priznavanja kršenja i nepreduzimanja nikakvih mjera da se ona zaustave“.

Palestinski savez traži prekid aktivnosti klubova u ilegalnim naseljima, navodeći da su te teritorije „okupirane prema međunarodnom pravu“ i da kontinuirana aktivnost bez mjera odvraćanja „potkopava kredibilitet međunarodnog fudbalskog sistema“.

Izraelski klubovi djeluju u ilegalnim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem.

Međunarodna zajednica i UN smatraju Zapadnu obalu, uključujući Istočni Jerusalem, okupiranom palestinskom teritorijom i vide izraelska naselja tamo kao ilegalna prema međunarodnom pravu.

U martu je Disciplinska komisija FIFA-e proglasila Fudbalski savez Izraela krivim za višestruka „ozbiljna i sistemska“ kršenja diskriminacije, ali nije izrekla veće sankcije.

Komisija je navela da FIFA nije djelovala protiv rasizma, tolerisala je politizovane i militarističke poruke i dozvolila isključivanje Palestinaca iz fudbalske infrastrukture u naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali. Opisala je ponašanje kao „institucionalno saučesništvo“ u sistemu segregacije.

Uprkos tome što je navela da kršenja opravdavaju „stroge i primjerne sankcije“, FIFA je izrekla kaznu od 150.000 švicarskih franaka (oko 190.000 dolara) i naredila isticanje transparenta „Fudbal ujedinjuje svijet – ne diskriminaciji“ na tri domaće utakmice.

Komisija je također odbila da razmotri zahtjev Palestinskog fudbalskog saveza da se izraelskim klubovima sa sjedištem na okupiranoj teritoriji zabrani učešće na međunarodnim takmičenjima, navodeći da je to pitanje izvan njene nadležnosti.