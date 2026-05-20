Član flotile „Sumud“: Izraelsko presretanje brodova na otvorenom moru je ratni zločin Oni će na kraju odgovarati za sve ovo u Haagu i pred pravdom naroda, a mi nastavljamo s mobilizacijom sve dok Palestina ne bude slobodna, kaže Yves Thiago Avila za Anadolu

Član Upravnog odbora flotile „Global Sumud“ Yves Thiago Avila optužio je Izrael za činjenje još jednog „ratnog zločina“ nakon što su izraelske snage presrele humanitarni konvoj koji je pokušavao doći do Gaze, prenosi Anadolu.

Govoreći za Anadolu na brodu „Madleen“, kojeg su izraelske snage ranije presrele u međunarodnim vodama, Avila je rekao da je posljednja flotila „Global Sumud“ isplovila iz turskog obalnog okruga Marmaris 29. aprila, prevozeći oko 500 aktivista iz 40 zemalja.

Naveo je da je presretnuto 50 čamaca i brodova, te da se 426 aktivista drži na vojnim plovilima u Sredozemnom moru.

„Vrlo je frustrirajuće vidjeti da Izrael još jednom čini novi ratni zločin – zločin protiv civilne, nenaoružane, solidarne, nenasilne misije koja ima za cilj razbijanje ove ilegalne opsade“, kazao je on. „Izrael nije imao pravo da to učini, posebno u međunarodnim vodama.“

Avila je rekao da organizacija nema „nikakav kontakt“ s aktivistima otkako su privedeni.

Upozorio je da ista izraelska vojska, optužena za ubijanje civila u Gazi, sada kontroliše više od 400 privedenih aktivista iz više zemalja.

„Ne znamo ništa o njihovom fizičkom integritetu, nemamo dokaz o životu“, rekao je on.

Avila je zatražio njihovo hitno oslobađanje.

„Uprkos onome što čine našim misijama, ono što rade u Gazi je mnogo gore“, dodao je. „Oni su ratni zločinci. Oni će na kraju odgovarati za sve ovo u Haagu i pred pravdom naroda.“

Također je osudio ono što je opisao kao nasilnu prirodu presretanja, rekavši da bi snimci objavljeni s lica mjesta trebali izazvati gnjev međunarodne javnosti.

„Ljudi bi se trebali mobilizirati protiv države koja vjeruje da može činiti ovakve stvari“, poručio je on.

Avila je kazao da flotila predstavlja samo jedan dio šireg međunarodnog pokreta solidarnosti koji podržava Gazu.

„Razlog zašto naša misija postoji jeste da razotkrije genocid koji se dešava u Gazi. To ne smijete dozvoliti, i moramo to reći glasno i jasno.“

Pozivajući na prekid rata, Avila je rekao da Gaza nije samo palestinsko, već globalno pitanje.

„Ovdje smo da zahtijevamo svijet u kojem svi mogu živjeti jednako“, kazao je. „Nastavit ćemo s mobilizacijom sve dok Palestina ne bude slobodna.“