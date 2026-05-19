Čistka u filipinskoj policiji: Kažnjeno više od 1.100 policajaca, stotine dobile otkaz Ove godine suspendovan 551 policajac, 353 otpuštena iz službe, dok se 176 suočava sa oduzimanjem plate, navodi se u zvaničnom saopštenju

Nacionalna policija Filipina (PNP) kaznila je ove godine 1.191 pripadnika u sklopu tekuće kampanje internog čišćenja i disciplinske kampanje, navodi se u zvaničnom saopštenju objavljenom u utorak, prenosi Anadolu.

Policajci su kažnjeni u periodu između 1. januara i 6. maja 2026. godine, saopštio je PNP u izjavi objavljenoj na američkoj društvenoj platformi Facebook.

Sankcije su se kretale od otpuštanja i suspenzije do degradiranja, oduzimanja plate, ograničenja kretanja, ukora i uskraćivanja privilegija, u zavisnosti od težine prekršaja, „a na osnovu evidencije Direkcije za istrage i detektivski menadžment (DIDM)“, navodi se u saopštenju.

Prema podacima, 551 policajac je suspendovan, 353 su otpuštena iz službe, kod 176 je izvršeno oduzimanje plate, 63 su degradirana, 23 su ukorena, 20 je lišeno privilegija, a pet ih je stavljeno pod ograničenje kretanja.

Šef PNP-a Jose Melencio Nartatez Jr. izjavio je da se disciplinske mjere provode bez obzira na čin ili poziciju, kao dio napora da se ojača odgovornost i povrati povjerenje javnosti.

„Važno je da održimo povjerenje javnosti kroz disciplinovane i profesionalne policijske snage“, naveo je Nartatez u saopštenju.

Odvojeni zapisi DIDM-a također pokazuju da je od 26. augusta 2025. do 6. maja 2026. godine, ukupno 1.108 zaposlenika, uključujući policajce, ovlaštene službenike i neuniformisano osoblje, otpušteno u okviru intenzivirane disciplinske kampanje.