Predsjednik angažovao vojsku i oslobodio hitna sredstva nakon historijskih padavina koje su usmrtile najmanje pet osoba i izazvale veliku materijalnu štetu

Čile proglasio stanje katastrofe u sjevernim regijama nakon smrtonosnih oluja Predsjednik angažovao vojsku i oslobodio hitna sredstva nakon historijskih padavina koje su usmrtile najmanje pet osoba i izazvale veliku materijalnu štetu

Vlada Čilea proglasila je u utorak stanje katastrofe u sjevernim regijama zemlje nakon što je neuobičajen i razoran vremenski sistem izazvao historijske padavine, teške poplave i klizišta u pustinjskim područjima.

Obilne kiše pogodile su hiljade ljudi, a gotovo 100.000 osoba ostalo je odsječeno od ostatka zemlje zbog blokiranih puteva i nabujalih rijeka.

Predsjednik Jose Antonio Kast donio je odluku nakon vanredne sjednice Vlade, dok su nepovoljne vremenske prilike nastavile izazivati veliku štetu. Stanje katastrofe obuhvata cijelu regiju Coquimbo i provinciju Huasco u susjednoj regiji Atacama, područjima gdje su obilne padavine izuzetno rijetke.

“Zbog pogoršanja situacije i njene ozbiljnosti, naložio sam aktiviranje ovog ustavnog režima izuzetnih mjera za javnu nepogodu", rekao je Kast novinarima. Dodao je da su svi materijalni i finansijski resursi dostupni za odgovor na ovu vanrednu situaciju.

Ova mjera daje izvršnoj vlasti šira ovlaštenja za angažovanje pripadnika vojske, ograničavanje kretanja, centralizaciju operacija pomoći i ubrzavanje finansijske podrške najteže pogođenim zajednicama.

Prema podacima Nacionalne službe za prevenciju i odgovor na katastrofe (Senapred), oluja koja je počela 15. jula izazvala je veliku štetu u više provincija.

Potvrđeno je najmanje pet smrtnih slučajeva, dok se četiri osobe vode kao nestale. Više od 99.000 ljudi ostalo je odsječeno od usluga zbog uništenih mostova i blokiranih puteva, a više od 2.200 osoba moralo je napustiti svoje domove.

Više od 1.100 kuća je uništeno ili teško oštećeno, dok je oko 150.000 ljudi širom zemlje ostalo bez električne energije nakon što su oboreni dalekovodi i klizišta poremetili elektroenergetsku mrežu i snabdijevanje pitkom vodom.

Meteorolozi su istakli neuobičajenu prirodu ovog vremenskog događaja. U regiji Coquimbo količina padavina premašila je 200 milimetara u područjima poput Cerro Tolola, dok su količine kiše zabilježene u jednom satu bile jednake onima koje pustinjska područja uobičajeno prime tokom cijelog mjeseca.

Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Maximo Pavez opisao je pojavu kao abnormalne i ekstremne padavine kakve nisu zabilježene u novijoj historiji. Arnaldo Zuniga iz Čileanske meteorološke službe kazao je da zemlja gotovo dvije decenije nije imala frontalni sistem takvih geografskih razmjera i intenziteta.

Posljedice oluje osjetile su se i na obali, gdje su snažni valovi i udari vjetra koji su prelazili 100 kilometara na sat prisilili lučke vlasti da iz predostrožnosti ograniče pomorski saobraćaj i ribarske aktivnosti u desetinama luka.

Ministar javnih radova Louis de Grange upozorio je da će obnova infrastrukture zahtijevati veliki nacionalni napor, procjenjujući da će popravka oštećenih puteva, mostova i sistema za vodosnabdijevanje koštati nekoliko stotina miliona dolara.