Delegacije su počele razgovore u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu, rekli su libanski izvori za Anadolu

Četvrta runda pregovora Libana i Izraela nastavlja se u Washingtonu uprkos eskalaciji sukoba Delegacije su počele razgovore u sjedištu američkog State Departmenta u Washingtonu, rekli su libanski izvori za Anadolu

Drugi i posljednji dan četvrte runde pregovora između Libana i Izraela, uz posredovanje SAD-a, počeo je u srijedu u Washingtonu, rekli su libanski izvori za Anadolu.

Pregovori se održavaju u sjedištu američkog State Departmenta, dodali su izvori.

Razgovori pod pokroviteljstvom SAD-a uslijedili su nakon sedmica gotovo svakodnevnih izraelskih napada u kojima je od 2. marta ubijeno gotovo 3.500 ljudi, uprkos primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula.

Sukob je nedavno eskalirao, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je trupama da prodube upad i pozvao na napade na Bejrut.

Međutim, on je bio suzdržan nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, prema izvještaju Axiosa.