Četvrta runda pregovora između Libana i Izraela, uz posredovanje SAD-a, počela u Washingtonu

Şahin Demir
02. juni 2026.•Ažuriranje: 02. juni 2026.
Četvrta runda pregovora između Libana i Izraela, uz posredovanje SAD-a, počela je u utorak u američkom State Departmentu u Washingtonu nakon dolaska delegacija, objavila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA), prenosi Anadolu.
Nisu objavljeni detalji.
Izrael je nastavio vojne operacije u Libanu kršeći primirje, kojem je posredovao SAD-e, a koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula.
Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, najmanje 3.433 osobe su ubijene, a 10.395 povrijeđeno u izraelskim napadima od 2. marta.
Uslijed sukoba raseljeno je više od milion ljudi i prouzrokovana velika šteta na civilnoj infrastrukturi, uključujući škole, zdravstvene ustanove, džamije i crkve.
Izrael je nedavno zatražio od svojih snaga da "prošire manevar", ali je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak nakon poziva s premijerom Benjaminom Netanyahuom rekao da izraelske snage neće krenuti prema Bejrutu.