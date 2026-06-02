Pregovori su počeli u američkom State Departmentu usred nastavka izraelskih napada na Liban

Četvrta runda pregovora između Libana i Izraela, uz posredovanje SAD-a, počela u Washingtonu Pregovori su počeli u američkom State Departmentu usred nastavka izraelskih napada na Liban

Četvrta runda pregovora između Libana i Izraela, uz posredovanje SAD-a, počela je u utorak u američkom State Departmentu u Washingtonu nakon dolaska delegacija, objavila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA), prenosi Anadolu.

Nisu objavljeni detalji.

Izrael je nastavio vojne operacije u Libanu kršeći primirje, kojem je posredovao SAD-e, a koje je stupilo na snagu 17. aprila, a kasnije je produženo do početka jula.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, najmanje 3.433 osobe su ubijene, a 10.395 povrijeđeno u izraelskim napadima od 2. marta.

Uslijed sukoba raseljeno je više od milion ljudi i prouzrokovana velika šteta na civilnoj infrastrukturi, uključujući škole, zdravstvene ustanove, džamije i crkve.

Izrael je nedavno zatražio od svojih snaga da "prošire manevar", ali je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak nakon poziva s premijerom Benjaminom Netanyahuom rekao da izraelske snage neće krenuti prema Bejrutu.