Vojnik pucao na pripadnike vojske i mještane u selu u blizini Sevastopolja

Četiri osobe ubijene, četiri ranjene nakon što je ruski vojnik otvorio vatru na Krimu Vojnik pucao na pripadnike vojske i mještane u selu u blizini Sevastopolja

Četiri osobe su ubijene, a četiri ranjene nakon što je ruski vojnik otvorio vatru u selu u blizini Sevastopolja na Krimu, saopćile su u utorak lokalne vlasti.

Incident se dogodio u selu Hmeljnicke, gdje je vojnik otvorio vatru na druge pripadnike vojske, rekao je guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.

U prvobitnoj pucnjavi jedan vojnik je ubijen, a drugi ranjen. Napadač je potom ranio još tri osobe i ubio troje mještana, uključujući dvojicu muškaraca starosti 71 i 59 godina te 64-godišnju ženu, rekao je Razvožajev.

Prema riječima guvernera, napadač je uhapšen.

Povrijeđeni su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama, dok istražitelji i forenzički stručnjaci obavljaju uviđaj na mjestu događaja. Vlasti nisu objavile okolnosti niti mogući motiv pucnjave.

Incident se dogodio na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom od 2014. godine, što Ukrajina i većina međunarodne zajednice smatraju nezakonitim.