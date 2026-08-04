Četiri osobe ubijene, četiri ranjene nakon što je ruski vojnik otvorio vatru na Krimu

Elena Teslova
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Četiri osobe su ubijene, a četiri ranjene nakon što je ruski vojnik otvorio vatru u selu u blizini Sevastopolja na Krimu, saopćile su u utorak lokalne vlasti.
Incident se dogodio u selu Hmeljnicke, gdje je vojnik otvorio vatru na druge pripadnike vojske, rekao je guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
U prvobitnoj pucnjavi jedan vojnik je ubijen, a drugi ranjen. Napadač je potom ranio još tri osobe i ubio troje mještana, uključujući dvojicu muškaraca starosti 71 i 59 godina te 64-godišnju ženu, rekao je Razvožajev.
Prema riječima guvernera, napadač je uhapšen.
Povrijeđeni su zbrinuti u zdravstvenim ustanovama, dok istražitelji i forenzički stručnjaci obavljaju uviđaj na mjestu događaja. Vlasti nisu objavile okolnosti niti mogući motiv pucnjave.
Incident se dogodio na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom od 2014. godine, što Ukrajina i većina međunarodne zajednice smatraju nezakonitim.